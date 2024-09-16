施政報告｜霍啟剛：今年盛事大多規模較小帶動經濟有限　倡善用「共同投資基金」引進大型體育盛事

▲ 霍啟剛指，大多數盛事都屬於區域活動性質，規模較小、且經濟帶動效應有限。（資料圖片）

行政長官李家超日前公布，將於10月16日發表任內第三份《施政報告》。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛指，據政府公布，2024年至少有210項盛事舉行，但大多數都屬於區域活動性質，規模較小、且經濟帶動效應有限，認為政府應聚焦於高增值的盛事活動，目標於更廣闊的國際市場；建議政府善用「共同投資基金」，引進具有投資潛力的國際大型體育盛事落戶。

霍啟剛就《施政報告》多項提出建議，以盛事拼經濟方面，他建議打造香港盛事定位及檢視文體設施，為搶盛事設定具體目標，包括大型盛事活動種類、場次規模、宣傳市場等，聚焦盛事活動的招攬目標，確保資源分配得當。

2023年《施政報告》指出將於「未來基金」撥出300億，成立「共同投資基金」，由政府擔當主導角色，提供企業度身訂造優惠條件，吸引更多企業在港發展。霍啟剛建議，政府善用共同投資基金，引進具有投資潛力的國際大型體育盛事落戶，幫助體育盛事化的進程，並為香港帶來持續及可觀的訪港旅客數字和收益。他以F1方程式賽車大賽為例，新加坡政府每年投資約1.5 億美元，而大賽每年為當地帶來超於投資額的經濟收益，附帶推動人才流動和中小企的營運增長。

與澳門及大灣區內地九市探討合作方案 共同打造文化及其他深度旅遊路線

霍啟剛說，香港一直以盛事之都自居，但疫情過後部分活動已被周邊地區「搶奪」，過去一年，就有多位知名歌手去澳門、新加坡等地舉辦演唱會，而非香港。未來10年，澳門6家博企將會合共投資1,304億澳門元至非博彩項目，包括高科技主題樂園、國際級主題花園、1.8萬平方米的會展設施等，相信日後會吸引更多大型盛事落戶當地，進一步衝擊香港盛事之都地位。他建議，港府與澳門及大灣區內地九市探討合作方案，共同打造文化及其他深度旅遊路線，讓每個地方發揮各自優勢，協同發展，走向共贏的局面。

效法南韓 支援海外電影來港取景

電影方面，霍啟剛認為，倘若支援海外電影來港取景，不但可以增加香港電影業的工作機會，也能提升香港的國際知名度，以及破除西方國家誤導性的宣傳，為中國形象及旅遊業帶來正面影響。他指，南韓就設有取景拍攝的資金補貼計劃，早前也吸引到荷里活大片在當地取景，成效明顯，港府應考慮設立有關資助計劃，並在申請要求中加入聘請香港工作人員的要求。

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