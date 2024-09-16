小心淡水魚｜再多13宗新感染侵入性乙型鏈球菌　總計40患者2死3情況嚴重

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衞生防護中心表示，經樣本化驗分析再確認13宗近期入院的侵入性乙型鏈球菌個案屬ST283型，中心的流行病學調查顯示，13名感染ST283病人分別為七男六女，年齡介乎35至94歲，當中8人出現敗血症、以及5人出現關節膿腫。

連同9月13日公布的27宗ST283個案，群組涉及累計40名病人，分別居於全港18區，在8月8日至9月5日期間發病，當中30名病人本身有長期病患。醫管局資料顯示，40名病人當中，10人已出院，25名留院病人情況穩定，三人情況嚴重，另外兩名有長期病患人士已去世。

中心的流行病學調查顯示，31宗個案在病發前曾接觸或處理生的淡水魚（當中五人報稱處理生的淡水魚時手部帶有傷口）、6宗個案不排除進食未徹底煮熟的淡水魚（並非淡水魚魚生），另外3宗個案的詳細接觸史有待調查。

40名病人當中沒有從事魚販、漁業養殖相關工作。由於病人分別居於全港各區，而相關淡水魚購自11個不同地區共23個街市，中心認為受影響的淡水魚可能涉及批發層面。中心於得悉在一個零售淡水魚檔的樣本的基因序列與個案吻合後，已聯同漁護署到供應該魚檔的長沙灣副食品批發市場的淡水魚市場，進行視察並採集環境樣本作化驗分析，樣本的化驗分析工作仍在進行，暫未發現異常情況。

另外，中心聯同食物環境衞生署對超過200名相關從業員進行醫學監測，未發現任何從業員有出現病徵，已加強相關街市的清潔消毒。

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