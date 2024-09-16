大坑舞火龍｜馬會續支持大坑火龍盛會　吸引逾千市民遊客觀賞

▲ 馬會支持大坑火龍盛會，吸引大批市民遊客觀賞。（馬會圖片）

由大坑坊眾福利會籌辦的大坑火龍盛會，今日（16日）起一連3晚舉行。插滿香枝、長達67米的火龍，穿梭於大坑的大街小巷，吸引逾千名市民和遊客觀賞。

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大坑火龍盛會自2010起獲香港賽馬會慈善信託基金捐助支持。馬會主席利子厚在活動開幕禮致辭時指，馬會多年來一直很高興能撥款支持舉辦大坑舞火龍，包括支持大坑坊眾福利會舉辦舞火龍的兒童及青少年訓練班，增加年輕一代對這項國家級非物質文化遺產的興趣。

他續指，馬會也透過公益慈善研究院，與北京故宮博物院攜手合作，通過保護和修繕承乾宮、舉辦展覽和培育人才等項目，傳播中華文明。

大坑舞火龍始於1880年 消災滅瘟

大坑舞火龍始於1880年，大坑當年爆發瘟疫，市民為消災滅瘟而舞火龍。及後中秋節舞火龍成爲習俗，以驅走疾病、祈求平安幸福。火龍以珍珠草組成，約67米長，需要逾400人才能舞動。整個儀式由簪花掛紅，到插上香枝開始，然後在晚上遊走於大坑的街道上。大坑舞火龍屬第三批國家級非物質文化遺產之一，並於2019年被選為「國家級非遺代表性項目優秀保護實踐案例」之一。

馬會表示，為了讓市民進一步了解傳統習俗的由來及趣事，將繼續支持大坑坊眾福利會和香港文化古蹟資源中心，為學校和社區舉辦教育工作坊；且除了舞火龍，更會一併支持另外兩個列為國家級非物質文化遺產的本地傳統活動，包括長洲太平清醮及大澳端午龍舟遊涌。

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