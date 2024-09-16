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個人資料外洩│西營盤社區會堂管理承辦商遺失USB　涉306名租場聯絡人姓名電話

社會

撰文： 李志強

發布時間： 55 分鐘前

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西營盤社區會堂管理承辦商遺失USB，涉306名租場聯絡人姓名電話。

中西區民政事務處今日（9月16日）收到一宗場地管理服務承辦商，遺失租用場地人士資料的通報，涉及西營盤社區綜合大樓社區會堂，一名職員於9月14日上班期間遺失一可攜式裝置（USB），存有306名租場／設施申請機構名稱、活動日期及時間、聯絡人姓名及其聯絡電話等資料。民政事務處對受影響人士造成不便致歉，並會嚴肅跟進，以防同類事件再次發生。

涉事場地管理服務承辦商為「昇捷設施管理有限公司」，由2022年9月起至2025年8月協助管理西營盤社區綜合大樓社區會堂，以及處理會堂場地／設施租用申請。承辦商於今日(16日)上午向民政事務處通報，負責處理會堂場地／設施租用申請的一名職員於9月14日上班期間遺失一可攜式裝置（USB），當中載有共306名租用會堂場地／設施的申請機構名稱、活動日期及時間、聯絡人姓名及其聯絡電話。有關資料不包含任何個人身份證號碼和其他個人資料。

接獲通報後，民政事務處隨今日下午要求並陪同承辦商向警方報案，通報個人資料私隱專員公署，並陸續聯絡所有受影響的申請機構致歉及解釋事件。

民政事務處亦已設立熱線（2852 3735）供有關人士查詢。民政事務處已即時暫停承辦商處理會堂場地／設施的租用申請，同時通報物業管理業監管局，就承辦商作為持牌的物業管理公司未有妥善處理個人資料，作適當跟進。

民政事務處就本次事件向承辦商作出嚴厲譴責，並已要求承辦商提交詳細報告，以及採取一切必要措施，防止有關資料進一步外洩。在承辦商未能採取令人滿意措施前，民政事務總署不會容許承辦商參與競投轄下其他項目。

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