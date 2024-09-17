天使綜合症丨鄭俊弘單親家庭成長導致性格懦弱　Fred在兒子身上悟出活在當下

▲ 鄭俊弘坦言自己性格懦弱。

鄭俊弘（Fred）日前到新城廣播接受昆頓主持的《說故事的人》訪問，大談新歌《爛好人》。Fred上一首歌《左搖右擺》和新歌《爛好人》同樣講述自己性格上的缺陷，他表示：「我性格好懦弱，但呢幾年好啲，可能年紀大咗，又有一啲經歷。」

Fred透露，自小在單親家庭長大，故形成他的懦弱性格，稱：「因為我冇爸爸畀我做一個榜樣，細個好驚畀人丟低，好驚有日阿爸阿媽會走咗去，由細到大係公公婆婆湊大我，我7、8歲時媽咪組織咗另一個新家庭，呢啲都好影響我同家姐，細個乜都想人開心，會覺得如果你開心，你就唔會離開我，大個都係咁，寧願你開心，委屈我自己，自己喺屋企唔開心就算。」

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鄭俊弘因兒子而改變

直至近兩年，Fred才學識保護自己，由「Yes Man」變成「No Man」，表示：「尤其生咗囝囝（鄭讚廷）之後，犧牲自己都冇問題，但依家所有決定都會影響小朋友，亦學識say no，但要練番嚟，由最初唔好意思去講，都要去講；其實我即刻畀答案你係尊重你，唔會浪費你時間，反而拖住你仲唔好！」

Fred又坦言，早幾年無論拍劇還是唱歌都欠缺信心，稱：「個心好掙扎，但要扮OK，我喺台上一刻好自在好開心，知道呢個台係屬於我，但一落到台又冇晒，又縮埋喺角落頭，所以嗰時好唔開心，尤其之後發生咁多事…..不過依家諗番起，又唔會咁唔開心，依家經歷囝囝嘅健康更加唔開心啦（囝囝患有天使綜合症），覺得以前真係儍，咁少事都唔開心，我個仔嘅病冇藥醫更加慘，話以前唔開心其實又冇乜嘢。」

如今，他已慢慢重拾自信，最大原因是因為兒子鄭讚廷，指：「我個仔畀我知道未發生嘅事唔使太擔心，因為會帶畀自己焦慮，個仔有病後我成日諗將來，我死咗之後佢點呢？但喺佢身上我學到享受今日，一家三口開開心心、健健康康就得，唔好再諗將來，可能聽日會有藥醫，或者第時有好多好嘅照顧畀個仔，學識正面去面對，活在當下。」

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