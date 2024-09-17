  • 34°C
香港時間：2024917日 (二) 12:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天使綜合症丨鄭俊弘單親家庭成長導致性格懦弱　Fred在兒子身上悟出活在當下

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

鄭俊弘坦言自己性格懦弱。

鄭俊弘（Fred）日前到新城廣播接受昆頓主持的《說故事的人》訪問，大談新歌《爛好人》。Fred上一首歌《左搖右擺》和新歌《爛好人》同樣講述自己性格上的缺陷，他表示：「我性格好懦弱，但呢幾年好啲，可能年紀大咗，又有一啲經歷。」

Fred透露，自小在單親家庭長大，故形成他的懦弱性格，稱：「因為我冇爸爸畀我做一個榜樣，細個好驚畀人丟低，好驚有日阿爸阿媽會走咗去，由細到大係公公婆婆湊大我，我7、8歲時媽咪組織咗另一個新家庭，呢啲都好影響我同家姐，細個乜都想人開心，會覺得如果你開心，你就唔會離開我，大個都係咁，寧願你開心，委屈我自己，自己喺屋企唔開心就算。」

天使綜合症｜何雁詩一家外遊享受天倫樂　患罕見病症兒子獲讚乖巧

點擊圖片放大
+11
+10

鄭俊弘因兒子而改變

直至近兩年，Fred才學識保護自己，由「Yes Man」變成「No Man」，表示：「尤其生咗囝囝（鄭讚廷）之後，犧牲自己都冇問題，但依家所有決定都會影響小朋友，亦學識say no，但要練番嚟，由最初唔好意思去講，都要去講；其實我即刻畀答案你係尊重你，唔會浪費你時間，反而拖住你仲唔好！」

Fred又坦言，早幾年無論拍劇還是唱歌都欠缺信心，稱：「個心好掙扎，但要扮OK，我喺台上一刻好自在好開心，知道呢個台係屬於我，但一落到台又冇晒，又縮埋喺角落頭，所以嗰時好唔開心，尤其之後發生咁多事…..不過依家諗番起，又唔會咁唔開心，依家經歷囝囝嘅健康更加唔開心啦（囝囝患有天使綜合症），覺得以前真係儍，咁少事都唔開心，我個仔嘅病冇藥醫更加慘，話以前唔開心其實又冇乜嘢。」

如今，他已慢慢重拾自信，最大原因是因為兒子鄭讚廷，指：「我個仔畀我知道未發生嘅事唔使太擔心，因為會帶畀自己焦慮，個仔有病後我成日諗將來，我死咗之後佢點呢？但喺佢身上我學到享受今日，一家三口開開心心、健健康康就得，唔好再諗將來，可能聽日會有藥醫，或者第時有好多好嘅照顧畀個仔，學識正面去面對，活在當下。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
女神媽媽｜孫慧雪結婚產子宅男粉絲暴跌　佗仔大出血要打針保胎拒再追女

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

天使綜合症｜何雁詩一家外遊享受天倫樂　患罕見病症兒子獲讚乖巧
11:17 2024/09/02
天使綜合症｜何雁詩一家外遊享受天倫樂　患罕見病症兒子獲讚乖巧
天使綜合症丨鄭俊弘何雁詩有信心再生孩子　剖白面對兒子病情心路歷程
15:49 2024/07/20
天使綜合症丨鄭俊弘何雁詩有信心再生孩子　剖白面對兒子病情心路歷程
天使綜合症丨何雁詩夫婦慈善騷台上哽咽　鄭俊弘：Asher在我們生命中出現有他的意義
14:35 2024/07/08
天使綜合症丨何雁詩夫婦慈善騷台上哽咽　鄭俊弘：Asher在我們生命中出現有他的意義

你可能感興趣

天使綜合症｜何雁詩一家外遊享受天倫樂　患罕見病症兒子獲讚乖巧
11:17 2024/09/02
天使綜合症｜何雁詩一家外遊享受天倫樂　患罕見病症兒子獲讚乖巧
天使綜合症丨鄭俊弘何雁詩有信心再生孩子　剖白面對兒子病情心路歷程
15:49 2024/07/20
天使綜合症丨鄭俊弘何雁詩有信心再生孩子　剖白面對兒子病情心路歷程
天使綜合症丨何雁詩夫婦慈善騷台上哽咽　鄭俊弘：Asher在我們生命中出現有他的意義
14:35 2024/07/08
天使綜合症丨何雁詩夫婦慈善騷台上哽咽　鄭俊弘：Asher在我們生命中出現有他的意義
鄭俊弘 娛樂人物職業 演員 歌手 新城電台 網絡熱話 爸媽心聲

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月17日 時間04:05）
急症室最長等候時間（09月17日 時間04:05）
徐少強逝世丨雪梨拋開多年愛恨　以10個字悼念舊愛徐少強
徐少強逝世丨雪梨拋開多年愛恨　以10個字悼念舊愛徐少強
消委會評測︱劣質陶瓷餐具恐致鉛中毒　消委會推介24款5星名單：$10國產貨完勝$310英國名牌
消委會評測︱劣質陶瓷餐具恐致鉛中毒　消委會推介24款5星名單：$10國產貨完勝$310英國名牌
大嶼山奪命車禍｜消息： 死者為31歲內地網紅海莉子hayley 大嶼山踩單車捱撞客死異鄉
大嶼山奪命車禍｜消息： 死者為31歲內地網紅海莉子hayley 大嶼山踩單車捱撞客死異鄉
電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】
電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】