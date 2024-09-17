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十一國慶｜全城同賀國慶紛推多項優惠 包括睇戲半價、港鐵路綫75折

社會

發布時間： 7 小時前

最後更新： 2 小時前

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（資料圖片）

今年是國慶75周年，特首李家超今（17日）宣布，全港會舉辦超過400項慶祝國慶的活動，政府和各界亦會推出多項優惠，包括睇戲半價，大部分港鐵路綫七五折、免費搭電車和天星小輪、小童免費搭巴士、全港3,000間食肆提供優惠等。

政府會透過電影發展基金，資助市民購買電影戲票，讓市民半價睇戲。

為方便市民出行，所有乘客於國慶當日免費乘搭電車，用八達通乘搭港鐵大部分路線有75折，而小童亦可免費乘搭九巴及龍運巴士、城巴及新大嶼山巴士的指定日間路線。在9月30日至10月2日期間，所有乘客可免費乘搭天星小輪來往尖沙咀和灣仔、中環航線。

康樂及文化事務署轄下多項運動康樂設施、所有博物館展覽、香港濕地公園國慶當日免費開放。

10月1日國慶日全港多間商場、百貨公司，以及西九文化區、香港海洋公園、昂坪360、山頂纜車等多間機構推出不同優惠和獎賞。當日，多達約3,000間食肆會提供餐飲優惠，而最少1萬個公眾街市及小販攤檔會提供購物75折優惠。

在10月1日至7日期間，於「本地魚菜直送」實體店、網店或手機應用程式購買指定產品亦可享75折。

安排75隊公務員義工隊的送暖行動、向750名長者提供免費口腔檢查和諮詢服務，以及資助7,500名市民本地遊等。

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