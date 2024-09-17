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北角開槍案｜北角男持刀擊妻母遭警開槍擊斃　死者父親震驚：報警只為將兒子送院

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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北角開槍案，死者父對警員開槍感震驚：報警只為將兒子送院。

【北角開槍案／北角警員開槍案/精神病／家暴／思覺失調／精神病藥物注射/報警/中槍/不治/思覺失調成因/思覺失調症狀/】北角錦屏街日前發生警員開槍案，一名38歲有精神病紀錄的男子，涉嫌持刀襲擊母親及妻子，有警員開槍擊中其胸部。中槍男子送往醫院搶救不治。死者的父親接受電台訪問時表示，今次警員開槍，令他感到震驚，稱過往曾幾次報警，將兒子送院治療，今次報警原意亦一樣。

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北角開槍案｜男子持刀襲擊妻母

警方昨（16日）凌晨交代事件，指15日晚上9時19分，北角錦屏街63號-69號一幢大廈發生一宗家暴案件。當時一名38歲有精神病紀錄的男子，手持菜刀及鉸剪企圖持刀襲擊母親及妻子，警員到場後曾多次要求疑犯放下武器，但警告無效，一名警員向男子胸部開槍，另一名警員亦持槍戒備。

警方又指，死者近日精神病有復發跡象且病情趨嚴重，案發前他把母親毆至骨折，案發時又企圖持刀襲擊警員，雙方距離一度僅1.5米，情況危急，形容警員開槍是別無選擇。而案中遇襲的疑犯母親、以及太太亦需要接受治療，兩人目前情況穩定。

更多相關報道：工作過勞︱女會計師連續工作68小時暈倒確診思覺失調　弟弟曝瘋狂行徑警世：唔好做會計

北角開槍案｜警方開槍令死者父親震驚

死者父親昨日（16日）接受商業電台訪問時表示，過往曾幾次打電話報案，將兒子送院治療，今次報警原意亦一樣，希望警方能協助控制兒子，並將他送院，詎料發生悲劇，這次卻發生了警員開槍的事件，令他感到震驚：

點解佢（警員）開槍呢？呢樣嘢真係好唔明白‥‥‥

死者父親透露，數月前兒子曾經病發，當時已入院治療，且有好轉跡象，平時亦較少與家人爭執。

都係報警，兩至三個人捉佢醫，醫咗兩、三個月又好返喇。

死者的鄰居指，昨晚聽到有人在爭吵，隨後見到死者的母親慌忙從單位衝出。警員到場後曾發出警告，要求疑犯放下武器，隨後就聽到了槍聲。他提到疑犯平時的行為正常，還會和鄰居打招呼。

北角開槍案｜疑犯患有思覺失調

據悉，該名男子患思覺失調逾5年，自2017年起在東區醫院精神科跟進病情，期間定期覆診及接受抗精神病藥物注射，病情維持穩定，過去亦無暴力紀錄。

東區醫院發言人表示，病人上次覆診日期為今年7月19日，當時精神科醫生診斷病人情況穩定，並處方精神科藥物。他最近一次於上周五（13日）返回醫院接受抗精神病藥物注射，當時醫護人員亦評估病人穩定。而病人原定下次覆診安排在今年10月。

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北角開槍案｜直系親屬患有思覺失調病例 就有10分1機會患病

精神科專科醫生陳仲謀曾接受訪問時表示，思覺失調屬精神科重症，過往稱為精神分裂症，是由於大腦分泌過量多巴胺所致。現時研究對思覺失調的原因傾向於遺傳因子，大部份85%病人需要長期服食一種抗多巴胺藥來控制病情。

陳醫生指，思覺失調除了受壓力影響，遺傳因子亦是其中一個重要因素，一般人有100分之1的機會患上思覺失調，但如有直系親屬成員病例，就有10分1機會患病，風險是一般人的10倍。一般的思覺失調病人要完全康復，都需要長期服藥。視乎病情進展，醫生會建議情況穩定的患者逐漸減藥，直至復原，但當中只有15%病人能夠完全康復。

北角開槍案｜留意思覺失調病徵 及早照料支持

陳醫生指，大部份思覺失調的病人往往不知自己病發，故此如發現家人出現思覺失調的病徵，切勿視作等閒，應即時帶他們求診。思覺失調分成「陽性」和「陰性」：

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由於思覺失調每次復發，都會令患者腦細胞受損，影響認知能力，從而再次出現幻覺，故此定時服藥至為重要。不過，陳醫生指不少病人如欠缺家人支持和照顧，往往會因為各種原因自行停藥，導致幻覺復發，引起各種後果，加上長期服藥所造成的壓力都會影響患者情緒，故此家人的支持和鼓勵至為重要。

北角開槍案｜思覺過敏可變精神病

當人對某些環境訊號出現過敏反應，即屬思覺過敏。港大醫學院精神醫學系系主任陳友凱表示，思覺過敏不是疾病，就如皮膚會對一些物質過敏一樣，只是人的神經對某些環境產生過敏，惟倘不正視，有機會發展成抑鬱症或焦慮症等其他精神疾病；有研究便指出，36%人會在3年內發展為思覺失調。

賽馬會思妍婦女精神健康計劃臨床心理學家黃珮詩稱，有思覺過敏人士所出現的幻聽，大多為雜音或背景聲音，並非句子。她提醒，倘過去一年曾出現以下情況，例如常認為有人在背後討論自己、不時認為別人在看自己、聽到有聲音、感到皮膚下有蟲子，生活能力因此下降3成，便可能屬思覺過敏情況，「即以往能煮飯煎魚，但現時已不能做到，又或老闆或同事認為，你最近的工作表現明顯轉差，便需留意。」

同場加映：精神分裂症8大病徵

根據本港醫院管理局資料，精神分裂症（Schizophrenia）是一種腦部疾病，屬於重性精神病之一，每一百人當中便有一人患上。患者多於年輕時首次發病，但任何年齡人士均有機會患上，男女患者比例相約。很多人誤以為精神分裂症病人有多重性格或性格分裂，其實疾病主要是影響患者的精神和思想，導致行為表現異常 , 而病者只有一種性格。患者一般會出現8大病徵，當中分為「陽性病徵」和「陰性病徵」兩大類，患者會出現兩類或其中一類病徵：

  • 陽性病徵：又稱「急性病徵」，指一些不正常、脫離現實的思想、感官，會導致病者有不正常的行為表現。
  • 陰性病徵：又稱「慢性病徵」，相對於「陽性病徵」較難察覺，一般在患者的陽性病徵消減後變得明顯。如病情惡化，會影響病者的工作能力或自我照顧能力。

 

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據醫管局指，精神分裂症患者如沒有接受適當治療，可能會嚴重影響病者的情緒、行為、以及日常生活。病人可能會出現抑鬱情緒、自毀、甚至自殺的行為。

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