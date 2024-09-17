廢除功課｜日本一小學廢除功課1年　學生成績竟變成咁校長點解釋？

▲ 日本有小學廢除功課一年，學生成績竟然變好。

【做功課/日本教育】教協於2018年的調查曾發現，逾半本港小學生每天至少有7份功課，每天為做而做，令他們學業壓力大增。鄰近的日本學業壓力亦不容小覷，因此有一所小學校長作出大膽嘗試，去年決定廢除全校所有功課一年，出乎意料的是，學生成績不但沒有下跌，反而讓他們更主動追求知識，學習動機提升。

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本港中、小學生學業功課壓力大，是多年來不爭的事實，教育局曾在2002年的指引中提到，初小學生每日書寫練習的家課，不應超過30分鐘，但因時制宜，課程發展處在10年前已刪除有關說法，轉由學校依據校本方針，協調各班的家課量。

位於日本山形縣的日新小學，校長浅井純擁有40年教學經驗，為了培養學生自主學習 ，獨立思考的能力，去年4月決定廢除校內所有功課，「學生可以按自己思考及興趣去學習，做想做的事情」，結果這一年來全校500名學生沒有功課。

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廢除功課｜部分家長反對沒有功課

新政策試行數月後，校方收到約10名家長的反對，認為子女停止學習，成績會下降。有見及此，校長向家長進行一對一會面，解釋「獨立思考及學習」的重要性，而老師亦會按個別學生需要，協助他們建立學習習慣，提供額外支援。同時，老師為所有學生安排「學習筆記」，學生可以自行決定拿回家溫習的題目及數量，有人更拿走10份繼續學習。

就讀五年級的Ginji表示，對於沒有功課感到很驚訝，但慢慢發現好奇心多了，更有動力去尋求知識。他的媽媽當初擔心新政策成效，後來看到兒子學習態度變得正面，二人在功課上的分歧減少，親子之間反而有更多聆聽及互動的時間。

有老師亦指，不需要批改功課，有更多充分時間準備課程、跟學生互動，了解關心他們的情況。

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廢除功課｜沒功課刺激學生好奇心成績躍進

學校於今年1月進行學業能力測驗，校長浅井純發現學生的學業能力表現，與往年沒有太大差異，反而學習動機明顯提高，「將來社會不是一個單向灌輸知識，要脫離死記硬背的時代，要改變對教育及學業成績的思考方式」。

有網民似乎同意廢除功課的做法，認為日本本身是一個自律性很高的國家，「有校長願意革新搵新方法去教育小朋友，呢點就已經值得佩服」、「日本環境同香港點比較，出黎做野嘅選擇比香港多」、「要改變守舊的教育文化，首先教育局長要改變」。

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