學生自殺︱中四男生元朗墮樓亡同學揭身世悲慘　遭父母家暴放學需送外賣賺錢

▲ 中四男生元朗墮樓亡，同學揭身世悲慘。



【學童輕生/精神健康/家暴/學生自殺/元朗】一名15歲中四男學生於本月14日在元朗康德閣天台墮下，倒臥平台當場證實死亡。事後男生的同學在康德閣樓下自發送花及寫心意卡悼念，現場停有一部單車，相信是男生生前所用，而單車籃上放滿男生生前喜歡的零食，可見他人緣極佳。有熟悉他的同學就在網上揭露男生生前的悲慘身世，遭遇令人心痛。

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有同學透露死者放學後會送外賣賺錢生前被家暴，「今日知道你離開咗呢個世界，我哋真係哭X哂出嚟呀，但我哋尊重你嘅選擇，因為你自由咗同埋唔使再俾爸爸媽媽打，我哋咁多位一定唔會忘記你帶俾我哋嘅快樂，下世再一齊癲過，一路好走啊」 亦有同學上載了與死者的訊息對話，他曾向友人表示「希望老竇老母以後可以唔打我」。

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學生自殺︱同學媽媽發文悼念:以後再冇機會整炒飯比你食

此外，也有疑似其他同學的媽媽發文悼念表示：「我係XX媽媽，聽到呢個消息好沉痛，以後再冇機會整炒飯比你食，一路好走」， 其他人就非常心痛男童生前的不快經歷：「究竟係乜嘢父母，可以令到個仔絕望到跳樓死？成日打個仔點解又要生佢出嚟？枉為人父母正一垃圾到……唉！好心痛一個15歲嘅少年帶住絕望就咁離開，願你係天堂過得快快樂樂，冇人會成日打你，我祈求你安息主嘅懷中」

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▲ 一所傳統名校發通告提及該校一名學生已於昨日（15日）離世，籲家長多留意子女心理狀況。（資料圖片）

學童輕生︱老師:為師終生都會記得你

而死者的老師都留言表示，「最不想發生的事，總會在不能預計的時候發生」，又指「學生不斷問『點解』、『點解』，老師提供不到任何答案。他們再問點算，老師請他們好好照顧自己。」老師續稱：「有學生哭得厲害，有的自發去獻花和守夜；最緊要的，是照顧好自己。至於你（墮樓男生），為師終生都會記得你。」

▲ 疑似男生生前與朋友同學的合照。(Threads照片)

學生自殺︱9月開學已發生3宗學生自殺悲劇

開學未夠一個月，已經發生了3宗學生輕生事件，本月3日一名身穿校服的16歲男學生於屯門建生邨墮樓當場不治，本月14日15歲中四男學生由康德閣天台墮下，以及九龍區一所傳統名校昨日（16日）向家長發出特別通告，稱校方昨日收到警務處經教育局轉達的通知，指該校1名中三級男生於昨天早上離世，校方深感惋惜和難過，料屬9月開學以來的第3宗學生自殺悲劇。.

▲ 香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝。

學童輕生︱葉兆輝:家長切勿將個人期望投放在子女身上

香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝指出，在9月中出現第3宗學生自殺個案「算高」，提醒家校合作關心學生。他提到過去家長一窩蜂為子女報讀名校成風，家長應反思為何要報名校，又提醒名校家長切勿將個人期望投放在子女身上，要求子女達到自己未完成的目標，容易令子女透不過氣來，應多加聆聽，「聽吓佢哋鍾意做乜」；教師則需顧及自己的精神健康，若教師有足夠空間，建立良好師生關係，更易找出有情緒異樣的學生。

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