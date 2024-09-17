  • 34°C
香港時間：2024917日 (二) 12:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

學生自殺︱中四男生元朗墮樓亡同學揭身世悲慘　遭父母家暴放學需送外賣賺錢

育兒資訊

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

中四男生元朗墮樓亡，同學揭身世悲慘。


【學童輕生/精神健康/家暴/學生自殺/元朗】一名15歲中四男學生於本月14日在元朗康德閣天台墮下，倒臥平台當場證實死亡。事後男生的同學在康德閣樓下自發送花及寫心意卡悼念，現場停有一部單車，相信是男生生前所用，而單車籃上放滿男生生前喜歡的零食，可見他人緣極佳。有熟悉他的同學就在網上揭露男生生前的悲慘身世，遭遇令人心痛。

最新影片:

湊得輕鬆啲
女神媽媽｜孫慧雪結婚產子宅男粉絲暴跌　佗仔大出血要打針保胎拒再追女

有同學透露死者放學後會送外賣賺錢生前被家暴，「今日知道你離開咗呢個世界，我哋真係哭X哂出嚟呀，但我哋尊重你嘅選擇，因為你自由咗同埋唔使再俾爸爸媽媽打，我哋咁多位一定唔會忘記你帶俾我哋嘅快樂，下世再一齊癲過，一路好走啊」 亦有同學上載了與死者的訊息對話，他曾向友人表示「希望老竇老母以後可以唔打我」。

正向教育丨青少年精神健康不容忽視 必須加強社會關注和支持

學生自殺︱同學媽媽發文悼念:以後再冇機會整炒飯比你食

此外，也有疑似其他同學的媽媽發文悼念表示：「我係XX媽媽，聽到呢個消息好沉痛，以後再冇機會整炒飯比你食，一路好走」， 其他人就非常心痛男童生前的不快經歷：「究竟係乜嘢父母，可以令到個仔絕望到跳樓死？成日打個仔點解又要生佢出嚟？枉為人父母正一垃圾到……唉！好心痛一個15歲嘅少年帶住絕望就咁離開，願你係天堂過得快快樂樂，冇人會成日打你，我祈求你安息主嘅懷中」

學童壓力｜中二女兒不堪學業壓力輕生 港爸花10多年走出内疚籲關注精神健康

一所傳統名校發通告提及該校一名學生已於昨日（15日）離世，籲家長多留意子女心理狀況。（資料圖片）

學童輕生︱老師:為師終生都會記得你

而死者的老師都留言表示，「最不想發生的事，總會在不能預計的時候發生」，又指「學生不斷問『點解』、『點解』，老師提供不到任何答案。他們再問點算，老師請他們好好照顧自己。」老師續稱：「有學生哭得厲害，有的自發去獻花和守夜；最緊要的，是照顧好自己。至於你（墮樓男生），為師終生都會記得你。」

疑似男生生前與朋友同學的合照。(Threads照片)

學生自殺︱9月開學已發生3宗學生自殺悲劇

開學未夠一個月，已經發生了3宗學生輕生事件，本月3日一名身穿校服的16歲男學生於屯門建生邨墮樓當場不治，本月14日15歲中四男學生由康德閣天台墮下，以及九龍區一所傳統名校昨日（16日）向家長發出特別通告，稱校方昨日收到警務處經教育局轉達的通知，指該校1名中三級男生於昨天早上離世，校方深感惋惜和難過，料屬9月開學以來的第3宗學生自殺悲劇。.

香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝。

學童輕生︱葉兆輝:家長切勿將個人期望投放在子女身上

香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝指出，在9月中出現第3宗學生自殺個案「算高」，提醒家校合作關心學生。他提到過去家長一窩蜂為子女報讀名校成風，家長應反思為何要報名校，又提醒名校家長切勿將個人期望投放在子女身上，要求子女達到自己未完成的目標，容易令子女透不過氣來，應多加聆聽，「聽吓佢哋鍾意做乜」；教師則需顧及自己的精神健康，若教師有足夠空間，建立良好師生關係，更易找出有情緒異樣的學生。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

學生自殺 康德閣 葉兆輝 自殺 教育局

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月17日 時間04:05）
急症室最長等候時間（09月17日 時間04:05）
徐少強逝世丨雪梨拋開多年愛恨　以10個字悼念舊愛徐少強
徐少強逝世丨雪梨拋開多年愛恨　以10個字悼念舊愛徐少強
消委會評測︱劣質陶瓷餐具恐致鉛中毒　消委會推介24款5星名單：$10國產貨完勝$310英國名牌
消委會評測︱劣質陶瓷餐具恐致鉛中毒　消委會推介24款5星名單：$10國產貨完勝$310英國名牌
大嶼山奪命車禍｜消息： 死者為31歲內地網紅海莉子hayley 大嶼山踩單車捱撞客死異鄉
大嶼山奪命車禍｜消息： 死者為31歲內地網紅海莉子hayley 大嶼山踩單車捱撞客死異鄉
電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】
電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】