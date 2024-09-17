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大腸癌｜大腸癌有樣睇？醫生揭6大特徵易中招　1種身形人士屬高危【附早期症狀+5招預防】

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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【大腸息肉／大腸鏡／檢查／切除／大腸癌】人到中年自然會關注身體健康，但不少人會忽略腸道狀況。據本港醫管局癌症統計數字顯示，大腸癌是全港第2位常見致命癌症，而往往一發現就已是晚期。台灣有醫生指出，有腸道息肉人士容易有這６種特徵，其中一個更可以從身形看出來。

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Healthy Life｜4步紓緩肌肉痠痛疲勞　中醫分享1個針灸拔罐組合

大腸癌｜「息肉臉」6大分辨特徵

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在其Facebook專頁發文分享臨床經驗，指有６種特徵的人士容易看得出有大腸息肉。他過往曾做過５至６萬次大腸鏡檢查的經驗，歸納出以下有「息肉臉」的因素：

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大腸癌｜偏瘦年輕女性亦中招 5大關鍵因素生成息肉

葉醫生補充，上述症狀只是他臨床的觀察得出的結論，提醒大眾除了上述症狀外，年輕、偏瘦削的女性亦有生大腸息肉的可能，如鋸齒狀腺瘤。他指出，大腸息肉的生成與５大因素有關：

  • 年齡
  • 性別
  • 體重
  • 飲食形態
  • 吸煙飲酒

相關文章：大腸癌｜30歲男子懶理便秘腹脹求醫揭患4期大腸癌　醫列4類食物易生息肉須注意

大腸癌｜初期沒有明顯病徵 留意大便變化

本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略也曾接受訪問，指出早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

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大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

以下為預防患上大腸癌的5大方法

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