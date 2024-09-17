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香港小姐2024丨倪樂琳當選後首發文講感受　被指不似李嘉欣反與立法會議員撞樣

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

網民指港姐冠軍倪樂琳樣貌不似李嘉欣。

【香港小姐 / 香港小姐2024 / 倪樂琳 / 李嘉欣 / 陳穎欣】《2024香港小姐競選》在前晚（9月15日）結束，冠軍由被封「城大李嘉欣」的倪樂琳（Ellyn）奪得。

不過，賽後有不少網民指倪樂琳的樣貌與其個人IG上載照片的樣子甚不同，而且更不似李嘉欣，反而像1992年港姐冠軍盧淑儀較多。

同時，也有網民認為倪樂琳與《愛‧回家之開心速遞》演Rebecca的沈可欣撞樣，甚至覺得倪樂琳似立法會議員陳穎欣。

香港小姐2024丨倪樂琳跟師姐同擁胸口胎記　Ellyn大方展示胎記：呢個係自己嘅特色

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香港小姐2024丨陳穎欣玩自抽

而陳穎欣也在個人facebook專頁上載她與倪樂琳的照片，並寫道：

穎欣上咗娛樂新聞？！😂是咁的，近日有網上娛樂新聞提及剛出爐港姐冠軍撞樣多位名人，又話似「翻版李嘉欣」；亦有網民話穎欣似呢位新出爐嘅港姐冠軍。小編就覺得無論點都好，講美貌係各花入各眼，但做新時代嘅女性，最緊要有自信，因為真正的美麗是由心而發，內在美建基於自信與智慧！自信地做自己就係活出美！

她的黨友立法會議員陸頌雄留言指，這也是對陳穎欣的一種肯定，新民黨何敬康更開玩笑問稱：「係時候考慮參選」。

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香港小姐2024丨倪樂琳發表參選感受

此外，倪樂琳在昨晚於個人社交平台發文，回望近3個女內參選港姐的點滴及感受，寫道：

三個月嘅時間一眨眼就過咗
係香港小姐呢個舞台上 我認識咗14個同我一齊並肩作戰嘅女仔
我地互相支持 互相鼓勵 互相成就
從來都唔係競爭對手 而係並肩作戰嘅戰友
好開心遇見你地🫶🏻

另外都好多謝媒體同埋網友對我嘅厚愛
冇你地 絕對唔會有今日嘅我🫶🏻
參選香港小姐必定會係我人生路程中最寶貴嘅一段回憶
亦都係一段快速令我成長蛻變嘅旅程

接下來呢一年 我一定會好好肩負起香港小姐嘅責任
盡全力 說好香港故事
除此之外 我都會繼續向我嘅夢想同目標勇往直前
探索自己更多嘅不可能 嘗試展現多樣嘅我俾大家
用行動證明女性無需被定義 我地可以有千萬個可能性

感謝TVB 感謝香港小姐舞台 感謝各位評判 感謝各位網友 感謝所有有份參與香港小姐2024台前幕後嘅工作人員們為咗我地嘅show 幾乎日以繼夜不眠不休咁工作 冇你地就冇我地！

最後當然要再一次感謝香港小姐呢個比賽令我可以同14個美好嘅女仔相遇啦！
順利將決賽全部完成 我地全部都係贏家！
Proud to be a woman, proud to be a part of Miss Hong Kong 2024!

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