香港小姐2024丨倪樂琳當選後首發文講感受　被指不似李嘉欣反與立法會議員撞樣

【香港小姐 / 香港小姐2024 / 倪樂琳 / 李嘉欣 / 陳穎欣】《2024香港小姐競選》在前晚(9月15日)結束,冠軍由被封「城大李嘉欣」的倪樂琳(Ellyn)奪得。

不過,賽後有不少網民指倪樂琳的樣貌與其個人IG上載照片的樣子甚不同,而且更不似李嘉欣,反而像1992年港姐冠軍盧淑儀較多。

同時,也有網民認為倪樂琳與《愛‧回家之開心速遞》演Rebecca的沈可欣撞樣,甚至覺得倪樂琳似立法會議員陳穎欣。

而陳穎欣也在個人facebook專頁上載她與倪樂琳的照片,並寫道:

她的黨友立法會議員陸頌雄留言指,這也是對陳穎欣的一種肯定,新民黨何敬康更開玩笑問稱:「係時候考慮參選」。

此外,倪樂琳在昨晚於個人社交平台發文,回望近3個女內參選港姐的點滴及感受,寫道:

三個月嘅時間一眨眼就過咗

係香港小姐呢個舞台上 我認識咗14個同我一齊並肩作戰嘅女仔

我地互相支持 互相鼓勵 互相成就

從來都唔係競爭對手 而係並肩作戰嘅戰友

好開心遇見你地🫶🏻

另外都好多謝媒體同埋網友對我嘅厚愛

冇你地 絕對唔會有今日嘅我🫶🏻

參選香港小姐必定會係我人生路程中最寶貴嘅一段回憶

亦都係一段快速令我成長蛻變嘅旅程

接下來呢一年 我一定會好好肩負起香港小姐嘅責任

盡全力 說好香港故事

除此之外 我都會繼續向我嘅夢想同目標勇往直前

探索自己更多嘅不可能 嘗試展現多樣嘅我俾大家

用行動證明女性無需被定義 我地可以有千萬個可能性

感謝TVB 感謝香港小姐舞台 感謝各位評判 感謝各位網友 感謝所有有份參與香港小姐2024台前幕後嘅工作人員們為咗我地嘅show 幾乎日以繼夜不眠不休咁工作 冇你地就冇我地!

最後當然要再一次感謝香港小姐呢個比賽令我可以同14個美好嘅女仔相遇啦!

順利將決賽全部完成 我地全部都係贏家!

Proud to be a woman, proud to be a part of Miss Hong Kong 2024!