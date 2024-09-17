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鋼琴大師丨劉詩昆迎來曾孫四代同堂　孫穎自揭20歲已雪卵

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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孫穎自揭高齡懷孕秘訣！

85歲「鋼琴大師」劉詩昆可說老當益壯，其年輕37載的太太孫穎去年誕下兒子劉天天，本身育有女兒劉蓓蓓的他湊成個「好」字。

早前劉詩昆夫婦接受傳媒人汪曼玲節目《快拍。曼鏡頭》訪問，訪談於他們的七千呎豪宅進行，見3歲大女劉蓓蓓於巨廳跳舞，甚有表演慾。

劉詩昆跟兩位前妻均育有一子，不過老來得子的他現在才明白當爸爸的快樂。

劉詩昆於訪問中說：「他們小時候，我的年齡還不大，這兩個呀，年紀小的時候，我年齡很大了，相差的年齡越大，我越快樂。」

有心有力丨84歲劉詩昆再做父親　47歲太太孫穎誕7.3磅男嬰：來到美麗的人世間

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孫穎20歲已雪卵

原來85歲的劉詩昆已經四代同堂，他透露其孫女的女兒日前滿月，快將1歲的孻仔劉天天做叔公啦。

至於孫穎透露未結識劉詩昆前已想當媽媽，故此20多歲時已經雪卵，孫穎說：「是看了亦舒的小說後去做，我覺得我對這方面的事很敏感，而且想得通透，不單看資料，自己經歷也不少。所以我去美國表演的時候，當時還沒有互聯網，我已經開始這方面的研究，由當時已開始準備。」

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有心有力丨劉詩昆騷父子合照感慨萬分　84歲鋼琴大師：感恩有生之年看到你出生

劉詩昆有心有力

2020年，劉詩昆以81歲高齡再當爸爸，其第三任太太孫穎誕下大女劉䔒䔒（乳名貝貝），轟動一時。劉家小千金一出世便萬千寵愛在一身！

劉氏夫婦當女兒如珠如寶，除聘請3名工人照顧起居生活外，他跟太太投資約3600萬元開設音樂學校，孫穎曾稱這是送給女兒的最大禮物，打算努力栽培愛女成為接班人，另外，劉氏夫妻更為子女成立了5億元教育基金，為他們未來做好準備！

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