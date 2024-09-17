消委會丨睇樓問單位「有無古靈精怪」 地產代理否認　後揭是凶宅　玄學家分享入住凶宅前注意事項

【樓市/地產代理/凶宅/陰契/玄學家/消委會】買樓注意！消委會公布，今年首8個月收到11宗涉及地產代理的投訴，其中有代理為求做成生意，竟隱瞞涉事單位為曾發生墮樓事故的「凶宅」，最終買家因為1個關鍵理據，成功撤銷交易兼索賠。

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消委會表示，涉事買方在視察一個二手物業時，曾經諮詢地產代理「有無古靈精怪」 及「無嘢唔妥呀嗎」，得到「沒有」的回覆。不過，買方在簽署臨時買賣合約後發現該單位曾發生墮樓事故，於是決定終止交易並向地產代理追討賠償。

關鍵理據

根據普通法，地產代理在回覆買方的詢問前有責任作出合理查詢才答覆。若地產代理就物業 狀況作出失實陳述而誘使買方購買物業並蒙受損失，根據《失實陳述條例》， 買方有權追討賠償,包括被賣方沒收的訂金或(如交易已完成)物業的實際市值與購買價格的差額。買方亦有機會可撤銷交易，惟須視乎事實情況而定。

法官認為地產代理協議訂明，代理須為買方取得關於物業的資料，該條款隱含地產代理有責任以謹慎行事態度向買方提供資訊，當買方向地產代理詢問單位有否發生「古怪」事情時，地產代理應作出合理查詢才答覆，而非回答「沒有」。最終法庭裁定地產代理須向買方賠償被賣方沒收之訂金。

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買入凶宅如何是好?

玄學家余中哲師父過去受訪時便指出，不論是否在知情的情況下購入或租入凶宅，建議入伙前定必要拜四角，當中包括一份名為「陰契」的文件，可在文件內清楚寫明自己是誰，將於甚麼日子入住此宅，向屋內「同伴」稟告一番，希望對方知道將有新業主入伙，祈求切勿受到騷擾。

如大廈發生命案 可為死者超渡

余中哲指入住凶宅要提防受到莫名奇妙的災禍影響，如血光之災及夫妻為瑣事爭吵不休。余師父又稱人死去會變作「中陰身」，自然死去者會逗留於日常生活的地方約49天；假設被他殺或自殺，怨氣沖天，未能「超昇」，無法獲取輪迴機會，則有機會長時期逗留於居室內。

余師父認為，在可以選擇的情況下，還是不宜選購曾發生命案的居室，已購入凶宅者，則可跟從以上做法超渡死者。至於居住在凶宅毗連或樓上樓下的人士，同樣可為死者進行以上提及的「附薦」儀式，為對方超渡。

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