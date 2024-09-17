婦科疾病｜44歲女星大量失血　長期劇痛四出求醫終揭患1婦科惡疾：非常想死

▲ 44歲台灣女星吳怡霈日前在網上分享自己受病痛折磨的歷程。

【吳怡霈/子宮肌腺症／子宮內膜異位／經痛／婦科疾病／手術／子宮內膜異位症狀/子宮內膜異位症狀高危人士】不少女性都有經痛困擾，然而一旦出現劇烈疼痛、經血量大等問題，便有可能是婦科疾病作怪。台灣44歲女星吳怡霈由主播跨界踏入演藝圈成為藝人，接下不少主持及戲劇工作，表現出色；不過她近日就在網上透露自己其實患有子宮肌腺症，不但每個月經期來時都痛不欲生，甚至因為經血量過多而隨時有可能暈倒，因此決定大幅減少工作，進醫院接受手術治療。

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婦科疾病｜從小受經痛困擾

吳怡霈周六（14日）在個人Facebook專頁發文，剖白自己從小到大受病痛折磨的歷程。她憶述小時候曾親眼目睹媽媽痛到差點暈倒在浴缸，以為經痛是女人的宿命，之後月經初來時每天被逼喝四物，難入口到「不是捏著鼻子喝完，就是偷偷倒掉半碗」，

說四物補嗎？不知，只知隨著媽媽的腳步，踏上每個月痛不欲生的旅程。

因為經痛的緣故，她表示自己多年來試過多種方法，包括少喝冷飲、看中醫、針灸、熱敷、調整飲食作息、運動、喝很貴的中藥等，四處求診，甚至連夏天也刻意喝熱飲，卻還是一直被說子宮寒。直到她某次接受內窺鏡檢查，才終於得知自己原來患有子宮肌腺症。

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婦科疾病｜因病嚴重貧血隨時暈低

由於擔心服用止痛藥會產生抗藥性、越吃越多，所以吳怡霈過往經常選擇「忍到忍無可忍」時再吃藥，後來被好幾個醫生勸說才知道在正確的時機服藥才是正確觀念。然而最近一年她的病情越發嚴重，連止痛藥也擋不住，只能在服藥後默默蜷曲在床上流淚，待藥效發作、痛感減弱再入睡。她自問不是怕痛的人，

但是那種肌腺症肌瘤造成的經痛，真的是非常想死死不了又不知道該怎麼辦的痛。

除了劇烈經痛之外，月經時龐大的出血量亦令她十分困擾，「大量失血，是那種褲型衛生棉不到半小時就整件全部都血的」，甚至因此而導致她血紅素過低、嚴重貧血，

我經紀人隨身要帶著鐵劑，讓我喝的那種，不然真的會暈倒。

婦科疾病｜病情惡化終需做手術

吳怡霈無奈指出自己今年病情再次惡化，連不是經期的日子都能感受到「整個骨盆腔都在痛」，肌腺症壓迫膀胱令她晚上尿頻，一個晚上起來上8次廁所，完全無法好好睡覺。她透露自己原本打算與疾病共存，但真的撐不下去，只能尋求治療方法。

與醫生討論及幾經評估後，她選擇進行微波消融手術，「簡單來說就是用微波的原理，以100度以上高溫探頭進去體內，把肌腺症組織燒死。」她表示因為目前仍想保留子宮，所以採取「中度積極」的治療方式。雖然手術並非一勞永逸，依舊會復發，但她亦表示，

現在，子宮外圍乾淨了，算是一種重生吧。

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婦科疾病｜患者經血量超多

台灣婦產科醫師鄭丞傑在節目《醫師好辣》中分享病例，曾有患子宮肌腺症的女病人求醫。子宮肌腺症是指子宮內膜異位至肌肉層，正常肌肉層厚度一般約為1.5厘米，若檢查發現超過2厘米而沒有肌瘤，則可能屬子宮肌腺症，通常有3大症狀——出血量多、嚴重經痛及不孕。該名女病人肌肉層厚達6厘米，為常人的4倍厚，唯一治療方法只是切除子宮。她指，此病讓她生活上非常困擾：

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子宮肌腺症可致子宮硬化及不孕

本港婦產科專科醫生蕭成信早前接受訪問時指出，患上子宮肌腺症會導致經期長，血量多，隨著情況變得嚴重，經痛也越來越厲害，最初只是經期時疼痛，當惡化後即使非行經期也會出現痛楚，久而久之經血積聚子宮肌肉層內，使肌肉纖維化。

同場加映：子宮內膜異位症知識

子宮肌腺症是子宮內膜異位症的其中一種。根據世界衛生組織資料，子宮內膜異位症（Endometriosis）是一種類似子宮內膜的組織在子宮腔外生長的疾病，會導致炎症和骨盆劇烈疼痛，並讓骨盆範圍出現疤痕組織，甚至會使懷孕變得困難。它屬於一種慢性疾病，影響著全球約10%（約1.9億）育齡婦女及女童，惟目前醫學界仍未清楚其病因，也未有確切的治療方法，故多以控制症狀為目標以便控制病情。

本港婦產科專科醫生方秀儀接受訪問時指出，子宮內膜異位症常見症狀包括：

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醫生補充，常見有5大高危族群容易發生子宮內膜異位症：

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