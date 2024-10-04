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食用安全｜女子發燒全身痠痛染李斯特菌　揭用餐前做錯1舉動致患敗血症

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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女子發燒全身痠痛染李斯特菌，揭用餐前做錯1舉動致患敗血症。

【肌肉痠痛／發燒／細菌感染／敗血症】放入雪櫃的食物，食用前建議先加熱。內地一名女子日前在收工後，從雪櫃中取出一盤熟牛肉食用，未料翌日開始出現發燒無力等不適，入院後證實感染李斯特菌，繼而引發敗血症。醫生列出4大低溫環境容易引致細菌滋生，強調這些細菌一旦潛入食物內部，對人體健康可構成嚴重威脅，建議5類食材應充分加熱處理後，方可食用。

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Sick問識答
Sick問識答｜關節退化有得救？　醫生拆解治療方案+復康護膝貼士

據內媒《中國藍新聞》報道，河南鄭州一名女子日前收工後，從雪櫃取出一盤熟牛肉作為晚餐食用，不料翌日清晨突然開始感到不適，除了出現發燒、全身肌肉痠痛外，亦感到非常疲倦，家人見狀隨即將其送院，經檢查後確診感染李斯特菌、誘發敗血症。

飲食健康｜4大低溫環境細菌

報道指，有醫生表示以下4類致病菌特別喜歡低溫環境或耐低溫的致病菌，一旦感染了食物並隨之進入人體後，初期可能會令人體出現腹瀉、腹痛及肚瀉等消化道症狀，假如未有及時求醫，便可能會惡化成敗血症、腦膜炎等致命疾病，對人體健康造成嚴重問題：

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飲食健康｜5類食材易染致病菌

其中事主所感染的李斯特菌，以高度適應性及耐寒性著稱，可於冷藏下頑強生存並持續繁殖，對酸鹼環境的有廣泛適應性，這類菌分佈廣泛，從土壤到水源，再到植物表面，幾乎無所不在，而以下5類食材最易出現這類細菌，因此這些食材一旦受到污染、又未有充分加熱處理，便可能會遭受感染：

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同場加映：預防李斯特菌感染7大方法

本港食安中心解說預防李斯特菌感染的7大方法：

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同場加映：4大食安貼士

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