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古天樂母校｜古天樂返母校揭當年是排球健將　Band 1迦密中學曾誕DSE超級狀元

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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古天樂母校迦密中學曾誕DSE超級狀元。

【古天樂／迦密中學／古天樂中學／古天樂母校／Band 1中學／英文中學／演藝人協會／School Tour】香港演藝人協會會長古天樂一向熱心社會議題，新學年伊始，他宣布演協重啟School Tour，第一站到訪母校迦密中學，除了向學弟妹分享減壓心得，更開金口獻唱經典歌曲《男朋友》。古天樂母校迦密中學是熱門Band 1英中，校友名人輩出，更曾誕生DSE超級狀元。

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古天樂母校｜重返迦密中學分享減壓3招

古天樂日前率領演協一眾理事到訪迦密中學，展開《PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁》。他分享重返母校的感受，「好大感觸，諗返好多以前校園生活，剛才去廁所仲撞親個頭，證明我真係高咗！」他感激母校哉培，又透露現時迦密中學校長何玉芬博士是大他兩屆的師姐。

古天樂語重心長向在座每位同學分享減壓心得：「有三樣嘢好重要，首先分數唔代表一切，第二，千祈唔好比較，第三，唔好轉牛角尖，遇到問題要同老師、同學講，講完仲有咩就搵我哋啦。」

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古天樂母校｜被爆當年是排球健將

前迦密中學校長李步正校長（於古天樂就讀時的校長）亦專誠拍片，感激他對母校的支持，而與古天樂同屆同學鄭名輝分享了讀書時趣事，指公認是型男的古天樂，原來中學時只是「第二靚仔」，第一靚仔另有其人。

而另一位同屆同學就大爆古天樂原來是排球健將：「我哋最鍾意一齊打排球，期間有位同學好似『技安』，古生好保護我哋，我哋好鍾意殺波，古生會幫助我哋殺波。」

古天樂母校｜20歲曾入獄洗心革面

古天樂分別讀過2間中學，中一至中三讀迦密中學、中四五讀迦密主恩中學。15歲已開始打工的他，其人生不斷「學苦」，他曾當搬運工人、保安、售貨員、快餐店員等，在古天樂自傳中稱，他對在酒樓當洗碗工一事最深刻，上班第一天被派去洗血淋淋的蛇，那股腥味令他一輩子難忘。

可是在20歲時，古天樂曾為朋友搶劫把風，而被判入獄22個月。出獄後他改過自新，1993年簽約TVB入行。有觀眾緣的古天樂很快奠定小生地位，並在90年代末全力轉戰影壇，穩坐一線地位。此外，古天樂在「2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」獲我最喜愛的男歌手獎，成為香港到今唯一一位於歌、影、視稱帝的大滿貫藝人。

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古天樂母校｜獲頒演藝學院榮譽院士

古天樂現時擁有電影製作公司、經理人公司等，堪稱娛樂大享，但他仍不忘低調行善，曾在內地捐款建逾100間希望小學，更為志雄哥還巨債、代盧海鵬出錢「通波仔」手術費，而他一直沒把善行張揚，一切都是事後有人講出來。

2021年，古天樂獲香港演藝學院頒授榮譽院士時，讚揚古天樂：「『能力愈大，責任愈大』是古先生的座右銘。」又稱讚他是香港電影圈的「中流砥柱」，屢有突破演出，且熱心推動本地以至亞洲電影業發展，為本地新導演提供不少機會，其對電影業界支持亦惠及學院的電影電視學院。

古天樂母校｜迦密中學曾誕DSE超級狀元

位於九龍何文田的迦密中學（Carmel Secondary School）創校於1964年，是區內熱門的Band 1基督教男女中學，以英文作為主要教學語言，學生成績優異，2022年誕生一名超級狀元曾志鵬，他考獲7科5**，同時在數學延伸部分M2奪5**。

迦密中學是Band 1英中，曾誕生一名DSE超級狀元。（經濟日報資料圖片）

古天樂母校｜迦密中學校友名人輩出

迦密中學人才輩出，校友遍布演藝界、醫學界、政界、商界等領域，除了古天樂外，飾演《愛·回家之開心速遞》Rebecca的TVB女藝人沈可欣、早前公布乳癌復發的前港姐吳文忻（現名吳忻熹）、電影《白日之下》導演簡君晉、電影《淪落人》導演陳小娟、兒科醫生陳以誠等，都是迦密中學校友。

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