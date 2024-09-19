膀胱癌｜現有治療未能滿足晚期膀胱癌患者　新療法減死亡風險

膀胱癌雖然並非十大常見癌症，但死亡率高，早期症狀亦不明顯，絕不能掉以輕心。有醫生指，以往治療晚期膀胱癌的方法限制多，而且效果未能持續，無法有效控制病情。不過醫學界已研發出新一代的治療方案，使用猶如「追蹤器」的新藥物，能瞄準癌細胞，有效延長患者的存活期。

▲ 香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科潘明駿醫生

尿路上皮癌最常見

膀胱癌分為尿路上皮癌、鱗狀細胞癌及腺癌，當中最常見的是尿路上皮癌。香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科潘明駿醫生指，早期的膀胱癌症狀不明顯，患者可能會有無痛血尿、尿頻及排尿時感到痛楚等。當病情惡化至晚期或癌細胞已擴散時，則可能會感到骨盆疼痛、骨痛、體重突然下降及腿部浮腫。「膀胱癌有較高風險惡化，一旦腫瘤擴散，其五年存活率僅為百分之五。」

傳統療法副作用多 成效低

香港泌尿腫瘤科學會早前訪問了95名膀胱癌患者，超過六成受訪者並不了解自己正接受的治療，有16人表示他們選擇治療方案時，最重要的考慮因素是有關方法能否清除癌細胞。

但有研究指，現時的治療方案並不能滿足患者的需求。潘醫生解釋，現時治療晚期膀胱癌的方法限制多，例如化療的副作用會較多，控制晚期膀胱癌的效果亦不持續，患者往往在約一年後便死亡。至於近年流行的免疫治療，雖然也適用於膀胱癌，但成效不顯著，只對部分病人有幫助，並且有機會引起自體免疫疾病。

新療法如「追蹤子彈」抑制癌細胞

醫學界研發出新一代治療藥物「抗體藥物複合體」，有三個重要元素，包括抗體、連接子及藥物。抗體藥物複合體猶如「追蹤子彈」，當藥物進入體內後，抗體能識別癌細胞，並透過連接子直接在腫瘤表面釋出藥物，抑制癌細胞。

潘醫生指，研究顯示，曾接受其他治療作一線治療的晚期膀胱癌病人，若使用抗體藥物複合體治療，相比只使用化療，死亡風險可減低三成。另外一項針對未曾接受治療的晚期膀胱癌患者，研究人員將患者分為兩組，一組接受抗體藥物複合體及免疫治療雙重治療，另外一組則接受化療。相比單用化療，患者接受抗體藥物複合體及免疫治療雙重治療的效果更顯著，能夠延長存活期。潘醫生提醒，膀胱癌有多種治療方法，患者在接受治療前應與主診醫生商討合適的治療方案。

一名81歲轉移性尿路上皮癌女患者，其癌細胞已轉移至肝臟及骨，出現背痛，需要服用嗎啡類藥物止痛及用輪椅代步。她今年五月開始接受第一線合併治療，效果非常理想，現已不需服用嗎啡類藥物止痛，亦不需使用輪椅，腫瘤亦有收縮，治療期間亦沒有出現嚴重副作用，只是皮膚有輕微乾燥的情況。