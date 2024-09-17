為港爭光︱「世界技能大賽」港隊奪1金1銀2銅　創歷年佳績

▲ 左起：黃富東、温嘉智、蔡若蓮博士、陳詠琪、姚浩民日前到法國見證及參與大賽。（VTC圖片）

香港代表團於今年「世界技能大賽」贏得1金1銀及2銅，創下歷來最佳成績。其中，香港選手在「櫥窗設計」及「西點製作」項目分別勇奪金牌及銀牌，「飛機維修」及「雲端運算」項目奪得銅牌。親蒞法國里昂現場見證佳績的教育局局長蔡若蓮讚揚，香港選手在國際舞台悉力以赴，展示年輕人的才華和鬥志。

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由世界技能組織兩年一度舉辦的「世界技能大賽」，是全球最具規模的技能比賽，被譽為「世界技能奧林匹克」。大賽日前在法國里昂舉行，今屆吸引近70個國家和地區，逾1400名選手參加，香港派出共37名來自本地多間院校的技能精英，參與32個項目，參賽人數和項目均為歷屆最多。

參與「櫥窗設計」的香港知專設計學院（HKDI）活動、展覽及表演場景設計高級文憑畢業生陳詠琪取得金牌，

國際比賽對技能的要求達專業水平，參賽有助提升其技術水平，了解行業最新趨勢，有助拓闊未來事業發展空間。

而來自國際廚藝學院（ICI）的姚浩民，則在「西點製作」取得銀牌；香港專業教育學院（IVE）的黃富東及溫嘉智，分別在「飛機維修」和「雲端運算」各取得一面銅牌。

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其餘的香港代表亦在10個比賽項目奪得優異獎章，包括3D遊戲技藝、烘焙、時裝科技、平面設計科技、信息網絡佈線、細木、機電一體化、流動應用程式開發、餐飲服務及焊接，整體成績刷新香港自1997年，首次參加世界技能大賽以來的獎牌數目及成績，可喜可賀。

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