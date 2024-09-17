星二代｜林志穎大仔Kimi迎15歲生日　暴風成長身高177cm超過爸爸

▲ 林志穎大仔Kimi迎15歲生日，暴風成長身高177cm超過爸爸。

【林志穎/林志穎兒子/Kimi/陳若儀/爸爸去哪兒/星二代】49歲「不老男神」林志穎與太太陳若儀育有三子，其中大仔Kimi早在2013年便因出演內地真人騷《爸爸去哪兒》爆紅，憑可愛模樣收穫大批粉絲。Kimi近日迎來15歲生日，林志穎亦在社交平台貼出慶生照，內容更提及仔仔身高已達177cm。

星二代｜林志穎一家五口美國出遊 14歲大仔近況曝光暴風長高直逼爸爸

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林志穎兒子｜Kimi迎15歲生日

林志穎大仔Kimi在9月15日迎來15歲生日，林志穎在社交平台上以「寫給Kimi 15歲生日的一段話」為題發文，他寫道，「看著你突然間長的好高，已經不是跟在爸爸旁邊的那個小kimi了，2個月前我說你已經長高到175公分，回家後你還跟我開玩笑說怎不說高一點，應該要說177公分才對，經過這兩個月，我想你已經達到你說的了，未來你一定會健康快樂的長大，朝著你的目標185公分前進」。

林志穎指，Kimi比過去有更多想法，亦嘗試了很多新的興趣，例如羽毛球、籃球、甚至機械人課程，也學起了音樂。眼見Kimi將時間排得滿滿，林志穎和太太心疼兒子會否太累，「但看到你在學習過程中是那麼的開心，真的是我們心裡最期待的祝福」。

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林志穎兒子｜罕有公開正面照

林志穎和太太陳若儀亦特意挑選了Kimi喜歡的球鞋作為生日禮物，「我們一起藏了好久，因為希望能夠給你驚喜」，他又寫下對兒子的祝福和期盼，「未來接下來日子你能夠越跳越高、越跑越遠，開心的成長，做自己想做的事，生日快樂」。

林志穎貼出多張照片，其中一張Kimi坐在蛋糕後，雖然身體及臉部被模糊，但仍看出Kimi長大不少，身材修長。而林志穎太太陳若儀亦貼出兒子側臉照，可見Kimi比兩位弟弟高出許多。

林志穎兒子｜暴風成長身高超過爸爸

早前林志穎偕老婆和3個兒子暢遊美國主題樂園，名模出身的陳若儀身為3子之母，在社交平台分享兒子們的遊玩照，雖然Kimi和2個雙胞胎兒子均以背面照示人或以愛心圖案遮住兒子容貌。不過發現大仔Kimi已高過172cm的爸爸林志穎，9歲的雙胞胎兒子有不少遊玩的側拍照，攬實米奇老鼠合照，十分可愛。

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林志穎兒子｜支持兒子做電競選手

林志穎熱愛賽車，也擁有多輛名車跑車，但Kimi不愛跑車，卻想當一位電競選手，他尊重兒子的想法，認為有興趣最重要。林志穎去年出席活動時指出，Kimi喜歡打機，他也欣賞兒子「打遊戲真的是非常非常厲害」。他表示2、3年前Kimi想當YouTuber，但當時YouTube才剛開始，沒想到現在反而成為主流，有感兒子頗有眼光。Kimi之前向他透露想當電競選手，林志穎曾想「你當電競選手能有未來嗎？」，但他已改變看法，認為尊重兒子的想法，有興趣才是最重要。

林志穎兒子｜一家五口住豪宅

林志穎一向愛錫妻兒，以逾4億台幣買下台北市豪宅頂層，打造一家五口的安樂窩。豪宅空間寬敞，客廳更放得下一架F1法拉利作「裝飾」擺設，十分霸氣。林志穎在家中為太太設置專屬的練舞室，同時為3個兒子安排玩樂房間。

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