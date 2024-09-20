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老人病｜肌少症吞嚥困難　吃無力營養失

醫健人物

發布時間： 3 小時前

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隨著年紀增長，肌肉流失情況會在絕大多數長者身上出現，但這並不代表可置之不理，否則肌肉愈見流失，更可能引發「肌少症吞嚥困難」，連咀嚼也乏力，形成營養流失的惡性循環。有營養師建議，長者可多吃含蛋白質食物，防止肌肉持續流失，必要時可使用適當的營養補充品，避免情況惡化。

89歲的馮伯因吸入性肺炎入院，無法進食，瘦骨嶙峋的他體重急跌至41公斤。其時，他的肌肉含量只得15公斤，僅佔身體比例36%，屬於非常低的水平，需要每日至少攝取達1,400卡路里的熱量，始能使營養狀況回復正常。營養師評估其狀況後，安排他早晚進食加入了營養奶及蛋白粉的麥皮，直至身體好轉，再給予薯蓉、南瓜蓉及淮山蓉等易入口食物，維持營養平衡。最終，馮伯的體重在短短兩個月內返回48公斤，肌肉比例回升至50%，身體質素也大大改善。

咀嚼能力欠佳 影響進食

人的肌肉會在自然老化過程中流失，當肌肉力量變弱，平衡及反應能力亦會因而下降。註冊營養師李天慧指出，正常的肌肉含量水平大約是50%至80%，長者則最好維持在4成半以上，假如肌肉持續流失，不僅會增加跌倒及骨折風險，長者更可能會出現稱為「肌少症吞嚥困難」（Sarcopenic Dysphagia）症狀，導致進食出現困難，繼而所吸收的營養水平大幅下降。

「人體除了四肢需要肌肉，口腔咀嚼時也要運用到肌肉，像個案中的馮伯，本身肌肉含量較少，加上長時間無法進食，連最基本的咀嚼活動也沒有，肌肉流失便會加快，兩者因而形成惡性循環，使整個人更見消瘦。」 李說。

李天慧指出，不少長者或以為年紀大毋須吃得太多，惟實情是他們對營養的需求反而更高，更要吃得夠營養。此外，普遍長者喝水的份量亦相對較少，如果情況持續，有機會造成脫水，甚或是腎功能下降。她鼓勵長者要多攝取含有鈣質、鐵質及維他命D3等食物，有助延緩骨質疏鬆及貧血，更可幫助情緒穩定。

攝取蛋白質 營養奶補給

李天慧又提醒長者必需要多進食含有蛋白質的食物︰「它是建立肌肉的重要元素，有助增加肌肉及預防肌少症發生。其中亮胺酸為蛋白質的其中一種，可以幫助增強肌肉，減少肌肉流失。」根據「歐洲臨床營養及代謝學會」建議，65歲以上健康長者每日蛋白質攝取量每公斤體重需要1至1.5克，以一名60公斤長者計算，每天就要攝取約60至75克蛋白質。

不過，部份長者或像馮伯般患上了「肌少症吞嚥困難」，如何吃得有「營」呢？李天慧說，不妨多吃豆類食品，例如豆腐、黑豆、喳咋及豆漿，不單容易咀嚼，更含有豐富植物性蛋白，預防肌肉流失。如有需要，可以使用營養補充品例如營養奶，彌補身體足夠所需，在身體狀況許可下亦要定期運動，加強肌肉力量及心肺功能。

註冊營養師 李天慧

撰文 : 李天慧 註冊營養師

欄名 : 健康專家專欄

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