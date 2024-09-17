大嶼山車禍︱31歲單車網紅大嶼山遭旅遊巴撞斃　本職教師愛各地騎行 車友悼：她很出色

▲ 31歲單車網紅大嶼山遭旅遊巴撞斃；本職教師愛各地騎行，車友悼：她很出色。

【大嶼山/車禍/單車/旅遊巴/網紅/女車手/海莉子Hayley/騎行/道路安全】R.I.P！9月15日，大嶼山羗山道發生奪命車禍，一名女單車手在踩單車時被旅遊巴撞斃。據瞭解，死者為31歲內地女子潘海麗，本職是教師，業餘時間則是抖音網紅「海莉子Hayley」；她在廣東車友圈有些名氣，生前經常參加各種單車活動。有車友悼念表示，潘海麗是一名出色的女車友，如今驚聞噩耗感到難受。

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據事發時情況，潘海麗在9月15日下午在大嶼山與車友等一行10人，沿羗山道踩單車。潘海麗在往大澳方向下斜時，在彎位失去平衡跌倒，其後被一輛沿相反方向行駛的旅遊巴輾過頭部，嚴重受傷當場不治，59歲旅遊巴男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

本職教師 生前愛騎行參與各地單車活動

據悉，潘海麗是廣東茂名人，曾在深圳、佛山工作，本職為教師，踩單車是她的業餘愛好。作為抖音網紅「海莉子Hayley」，她在内地也頗有名氣，坐擁過萬名粉絲。她經常在抖音和小紅書平台上分享自己去往國内各個地方騎行的影片，還參加過不少百里騎行賽。

「海莉子Hayley」還為某女性公路單車品牌代言。單車品牌Liv的一名工作人員表示，品牌與「海莉子Hayley」簽約KOL合約已有2年，她每年都會受邀參加一兩次大型活動。

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車友哀悼：她體能很出色

由於「海莉子Hayley」生前經常參加各種單車活動，因此深受車友喜愛。有認識她的車友表示，「海莉子Hayley」的體能在女性車友中很出色，除了會參加廣東省內的騎行，還會參與全國各地的單車活動，算是經驗非常豐富的騎手。而如今驚聞噩耗，車友們都感到很難受。

警方及運輸署呼籲注意道路安全

警方呼籲所有道路使用者，包括騎單車人士，任何時候均須遵守交通規則，包括交通燈號、限速指示、路面標記等。另外，為自身安全著想，騎單車人士應佩戴單車頭盔及穿著保護裝備。行車時更應與大型車輛保持適當距離。警方亦提醒騎單車人士應要量力而為。在一些不熟悉的路段、或陡峭多彎的道路上騎行，危險程度會倍增。

另外，本港運輸署在網站發布《道路使用者守則》中，明確指出騎單車人士在路上4種常見情況及其要注意事項，提醒所有單車人士需要時刻緊握單車把手，雙腳不能夠離開腳踏。

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