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報告-【TOPick好物試用】Smartech “Intelligent Cook” 2合1智能電飯煲及煮食鍋 (價值$1498)

家事百科

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

    試用專員: Choy Chi Tim

    最近買左「Smartech」2合1智能電飯煲及煮食鍋。用後發現個煲可以5秒發熱，操作簡單，有多種煮食模式，迎合吾同人士需要。仲有防煲乾水及過熱的安全設計，吾洗企定睇火，慳時慳力。

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    試用專員: Siu Suet Yi Shirley

    Smartech的「Intelligent Cook」2合1智能電飯煲及煮食鍋非常實用，設計小巧輕便，節省空間，好適合小家庭使用。安裝也十分簡單，只需將機身放在底座上即可完成。內部配置了易於清潔的煲飯內鍋和不銹鋼煮食內鍋，可輕鬆烹調各種食物，如飯、湯、麵、蛋糕和甜品等。操作方面，整個機器只有一個電子按鈕，非常簡單易用。

    Smartech的「Intelligent Cook」2合1智能電飯煲及煮食鍋為我節省了大量時間。憑藉其預設烹飪和保溫功能，我可以在上班前準備好食材來煲湯，下班回家後便能即刻享用，過程無需盯火，安全可靠。此外，煲飯時間也很快，僅需35分鐘即可上桌，煲出來的飯仲好香。

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    +2

    試用專員: Cheung Yee Tung Elina

    一粒制就操作到所有功能 簡單易用 電飯煲➕煮食鍋➕爐都算輕身 清潔唔費力

    煮飯功能: 煮出嚟嘅飯粒粒分明 又唔會黏鍋 有出色嘅不黏性能 唔洗半個鐘就煲好了

    火鍋功能: 有大 中 小火3個選擇 開爐後加熱得好快 而且太滾嘅時候會自動停1停 食嘢嘅時候唔洗兼顧個爐較大細火真係好方便

    意見: 如果附帶1個小蒸架可以喺煲飯嘅時候同時蒸埋其他餸 例如蒸水蛋 咁就更加可以節省煮飯嘅時間了

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      用專員: yim po ying

      好高興今次可以試用Smartech “intelligent Cook “ 2合1智能電飯煲及煮食鍋。

      作為二孩之母，每天忙個不停。除了照顧小朋友外，還要做家務和煮飯，可謂分秒必爭。今次試用，覺得挺方便 ，可以集合多種煮食功能且用法簡單，清洗容易。最重要是無需看火 ，令我可以同時安心煮飯及兼顧小朋友。今次嘗試為小朋友煲粥，烹調過程需時約一個半小時左右，操作簡單，過程順利 ，烹調出來的粥軟糯綿密。

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      +2

      試用專員:Ng Ka Yan

      開箱喇！今天一於用黎整最鐘意食嘅豉油汁雞翼先！Smartech “Intelligent Cook” 2合1智能電飯煲及煮食鍋完全唔洗睇火，有埋時間制，整完仲可以保溫，用黎整雞翼仲一啲都唔痴底，真係非常適合我哋呢啲有小朋友嘅家庭！終於唔洗再怕唔記得關火喇！

      Smartech “Intelligent Cook” 2合1智能電飯煲及煮食鍋真係非常推介比各位！原廠配備兩個煲，非常多用途同容易使用！各位千其唔好錯過呀！

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      試用專員: angel Li

      很開心能夠試用smartech 2合1智能電飯煲。此電飯煲與會般與別不同之處是調較制。我一開始以為按一下就可以，原來是要轉到煲飯icon再按下才能開始，調較制可顯示煲飯時間，我今次選擇了快速煲飯，28分鐘，非常快，最令我滿意是可以看到還有多少時間就煲完飯，一般電飯煲都沒有這個功能，所以這個很好。煲完飯出來，飯很軟熟也很均勻。這個飯煲能夠煲飯，也能煲湯、煲粥，特別是可以打邊爐，不是每個電飯煲都有這個功能，下次讓我試吓打邊爐，一定有別一番的風味。多謝！

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      試用專員: Wong Tsz Hei

      家中長輩非常啱用，煮飯超級快，仲可以煮粉麵，細細個又慳位，非常感謝

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      試用專員: Ms Fung

      好開心抽中我呀，Smart tech迷你2合1智能電飯煲及煮食鍋，一開始攞到好大盒以為好大個，打開原來好的骰，就算長放係廚房邊都唔會好阻埞，啱曬一到二人家庭使用，試過用黎煮飯，二人飯量一升半到二十分鐘左右就煮好啦，方便快捷，煮好仲可以成個電飯煲攞起，用另一個不鏽鋼煲煮菜，電飯煲仲可以蓋實保溫好user friendly的設計。

      一個二合一煲就可以煮飯煮菜洗都洗少D野，呢個size清潔起黎都好方便。不鏽鋼煲size好適合冬天整日式SabuSabu，依家天氣太熱遲下再試!

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      試用專員: Sin Ka Wing

      好開心選擇我做試物專員，今次主要試用這個Smartech“Intelligent Cook”2合1智能電飯煲及煮食鍋，因為我想帶去旅行煮BB飯，又可以煮粥，甚至可以煲水方便淥奶樽，一物已經可以多用。

      介紹返開箱先，煮食鍋，電飯煲，電底座，飯勺，量杯及說明書。整體外觀來說簡單，輕型，方便攜帶。

      今次試煮BB飯，米，切好一碟BB餸，放哂落個煲，按一個智能制，35分鐘就攪掂，煮出嚟既米好軟熟，BB食哂。

      總括所有：我覺得呢個鍋好適合小型家庭使用，我今次帶住去旅行之後，我會帶佢返公司方便lunch可以煮野食，真係好方便，再次謝謝Topick選我做試物專員。

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      試用專員: CHAU YUET YU

      Smartech“Intelligent Cook”2合1智能電飯煲及煮食鍋好岩屋企1至2人嘅煮食，一鍋多用，可以煮到一餐飯餸，除了煮飯，仲可以煲蛋角瓜燙，更可以炒個魷魚，2餸1湯1飯絕對冇問題。有時忙起上來，仲可以打邊爐或碌個餃子加菜食，生活忙碌亦可以煮出自己想食的餐，有了呢個煮食鍋，煮餐飯其實都可以好簡單。附上圖片。

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