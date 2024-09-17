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舒適堡結業｜有女會員涉款186萬共購千九堂　利嘉敏：有設定冷靜期之必要

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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舒適堡日前發出通告，宣布暫時全線結業。（馮漢柱攝）

【舒適堡／健身室／結業／利嘉敏／消委會】舒適堡於九月六日突然宣布暫時全綫結業，消委會收到逾千七單投訴，都是預繳金額的顧客，涉及金額近六千萬港元。其中一單更匪夷所思：有女士共課金一百八十六萬元。甚麼人會這樣做？很渴望要減肥/做運動/想健康？抑或有極吸引的推銷員向她硬銷？

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好奇下細閱，原來，該女士早於二○一六年簽下十年合約，購入逾千九堂私人教練課堂，二○二六年到期。逾千九堂是甚麼概念？假設女士日日上堂，也要上足五年才可用完！奇就奇在，第一份約未到期，女士又續十年約到二○三六年！離奇之事還未結束，她又簽多第三份是二○三七年才生效的三年約。換句話說，此女子認為自己打後對身體狀況保持永不變的樂觀、對私人教練課堂能維持同樣熱愛的程度、對健身院能commit十六年不變的忠誠。不論是高估自己能耐、還是高估健身院的經營本事，都少不免是混混沌沌被慫恿簽約，因為正常頭腦清醒的，豈會用百多萬買個十數年後才生效的服務。

這邊廂，又會有誰做得出這樣叫人用百幾萬買下十幾年的健身計劃？關於不良營商手法，健身和美容界在過往已有不少個案，早已關閉的California Fitness就前車可鑑，其銷售人員因作出aggressive commercial practices（具威嚇性營業行為）而被判監。舒適堡事件反映了甚麼？多年來，健身和美容行業那麼多經營手法不良的個案和苦主，正正說明美容和健身服務在合約當中，有為簽約顧客設定「冷靜期」之必要。這個冷靜期立法，曾於幾年前討論過，但論論下又沒有下文。今次舒適堡事件所牽涉的投訴數目和金錢巨額，正正反映出社會急切需要討論一下，立法強制商戶（尤其是健身及美容這類牽涉大面額收費的業界）向消費者提供「冷靜期」的可行性和落實時序。

全文刊於《經濟日報》，原題為「健身院事件反映甚麼？

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撰文 : 利嘉敏

運動 健身 運動 結業 消委會 利嘉敏 銷售

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