腦出血｜41歲女網紅突離世　揭患罕見腦血管病搶救1周後不治

▲ 41歲女網紅突離世，醫生揭患罕見腦血管疾病，病發後搶救1周不治。

【腦血管疾病／血栓／腦出血／免疫性血小板減少／過勞／貧血】41歲內地網紅「晨曦姐姐」月初不幸離世，她的官方賬號「晨曦茶語」周六（14日）證實這一噩耗，並解釋她是因腦靜脈上矢狀竇陳舊血栓引起的彌漫性腦出血，再加上免疫性血小板減少症，最終搶救無效離世。

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腦血管疾病｜女網紅患罕見腦血管疾病離世

綜合内地媒體報道，41歲女網紅「晨曦姐姐」在其抖音平台帳號「晨曦茶語」擁有超過17萬粉絲，她平時以分享中國茶文化的影片為主，其知性溫婉的外形受到不少網民喜愛。該噩耗一出，震驚不少網友，並為她感到惋惜，表示非常喜歡看她講述茶文化的過程。

「晨曦茶語」團隊工作人員透露，她因腦靜脈上矢狀竇陳舊血栓引起彌漫性腦出血，整個過程僅持續了一周左右，最後於9月5日搶救無效離世。在此之前，她的身體狀況一直非常良好，甚至每天都會按時進行直播。而帳號「晨曦茶語」的最後一條影片發布於8月28日。

腦血管疾病｜疾病成因恐與過勞有關

對於該疾病的具體誘因，有知情人士透露，「晨曦姐姐」的健康問題主要源於過度勞累。雖然她的直播狀態設置為不可見，因此無法得知她的日常直播頻率，但網民推測，她的去世與長期疲勞導致的疾病發作有直接關系。「晨曦茶語」團隊稱，預計10月中旬，晨曦姐姐會與大家見面報告詳情。

有神經内科專家解釋，「晨曦姐姐」所患的顱內靜脈竇血栓，與血管病變、血液成份改變以及不良生活習慣和過度疲勞等有關。

患者原本就貧血，不科學的減肥方法加重了貧血，加之長期熬夜，飲食、作息極不規律，導致血液處於高凝狀態，這是靜脈竇血栓形成的主要因素。

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腦血管疾病｜3類人士屬主要病發人群

浙江省杭州市第一人民醫院神經內科主任殷聰國曾介紹，顱內靜脈竇血栓形成是一種少見的腦血管疾病，只占全部腦中風的不到1%，但卻是導致年輕人中風的一個重要原因。其中，妊娠婦女、服用口服避孕藥的女性，以及年齡低於45歲的年輕人群是主要發病人群。

另外，顱內靜脈竇血栓具有較高的致殘率和致死率，由於腦靜脈間吻合豐富，所以會發生輕重波動、複雜多變，常無特異性，容易被誤診或漏診。

殷聰國指，顱內靜脈竇血栓患者最常見的症狀是頭痛，頭痛劇烈時，還可能會有噁心、嘔吐以及視力下降的症狀。其中，約4到6成的患者會表現為局竈性腦損害（腦癇症），包括肢體無力、麻木，言語不清、視物不清等表現；還有4成患者可表現為癲癇發作，出現突發意識不清、四肢抽搐。

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同場加映: 腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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同場加映：12個過勞症狀

台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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