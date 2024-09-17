中秋優惠｜全港近百間商場優惠一文看清　免費泊車、75折換領電子禮券

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中秋佳節臨近，香港地產建設商會會員企業旗下近百個商場提供多項優惠，長江集團、恒隆地產、恒基兆業地產等傳統大型地產商都有參與，包括每小時泊車低至$5，訪港旅客登記成爲會員即可換領$100電子優惠券。

長江集團旗下宇晴滙、泓景滙、港景匯商場、壹號名薈及海逸坊 即日起至2024年11月3日 顧客於參與商場消費滿指定金額即可免費換領指定商戶現金券；於宇晴滙、港景匯商場及壹號名薈消費滿指定金額更可享首3小時以優惠價HK$5/小時泊車。 網站： www.ckmalls.com.hk

長江集團旗下海之戀商場 即日起至2024年12月31日 即場登記成為CHILL Club會員即可享用超過20個商戶所提供之全年獨家優惠。 Facebook： www.facebook.com/opmallhk Instagram： www.instagram.com/opmallhk

長江集團旗下「1881」 2024年9月16日起至2024年10月27日 於「1881」消費滿指定金額，均可享有一系列高級食府餐飲現金券及富衞1881公館指定套房現金券。 網站： www.1881heritage.com Instagram： www.instagram.com/1881_heritage

置富Malls旗下+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、麗港城商場、麗城薈 2024年10月1日至10月7日 Fortune+會員成功換領免費泊車後，還可以額外獲贈1小時免費泊車優惠券乙張。 網站 ： www.fortunemalls.com.hk

+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、麗港城商 場、都會駅、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈 2024年10月1日至10月7日Fortune+會員可透過置富Malls手機應用程式以75折換領商場電子禮券。網站 ： www.fortunemalls.com.hk

+WOO嘉湖 2024年10月1日至10月7日Fortune+會員享優惠以750 Point+積分換取一張嘉湖百老匯戲院的電影戲票換領券。 每位會員每日限換一張，每日限額75張。

冠君產業信託旗下朗豪坊 2024年9月26日至11月3日 舉行朗豪坊PlayVolve大型時裝美妝節，聯同場內商戶以及Langham Beauty內逾百個時尚及美妝品牌，推出低至3折的購物優惠及禮遇； 活動期間於Langham Beauty購物滿HK$300，額外獲價值HK$100禮品；或購物滿HK$1,000，可獲價值高達HK$620禮品

餐飲消費優惠：顧客消費每滿HK$300可回贈HK$100餐飲優惠劵，9月27日至10月1日額外加送HK$50餐飲優惠劵，最高回贈50%

購物消費優惠：顧客消費每滿HK$800可回贈HK$300優惠劵套裝，最高回贈HK$900

泊車優惠：顧客消費滿指定金額可享高達5小時免費泊車優惠

電話 ： 35202800 電郵： info@langhamplace.com.hk 網站 ： www.langhamplace.com.hk

恒隆地產旗下Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心 2024年9月1日至10月31日 hello 旅客有賞！ 訪港旅客無須消費 ， 登記成爲hello會員 並親臨Fashion Walk、山頂廣場及雅蘭中心賓客服務台出示有效抵港旅遊憑證，即可 換領一張HK$100恒隆電子優惠券 。

由10月1日起，於Fashion Walk 或雅蘭中心即日單一電子消費滿HK$1,000或以上，更可獲得一張SoSIM 50GB 香港數據儲值卡或 AIRSIM 數據卡（包含 HK$20 儲值額）。 名額有限，先到先得，換完即止。

網站： https：//www.hanglungmalls.com/whatshappening

電話 Tel：

Fashion Walk： 2833 0935

Peak Galleria： 2849 4113

Grand Plaza： 2879 0163

Fashion Walk， 雅蘭中心， 荷李活商業中心 2024年9月1日至9月30日 hello 會員於 Fashion Walk、雅蘭中心或荷李活商業中心之珠寶鐘錶參與商戶單一電子消費滿指定金額，並上載單據至恒隆商場 App / 香港恒隆微信小程序 ，可獲贈獎以下獎賞：

消費滿 HK$4,000 - HK$19,999 ： 獲贈 HK$100 恒隆電子購物禮券

消費滿 HK$20,000 - HK$59,999 ： 獲贈 HK$400 恒隆電子購物禮券

消費滿 HK$60,000 或以上 ： 獲贈 HK$1,000 恒隆電子購物禮券

Fashion Walk， 雅蘭中心 2024年9月1日至9月30日 hello 會員於 Fashion Walk 或雅蘭中心的個人護理及美容、時尚及飾物或餐飲參與商戶累積電子消費滿指定金額，並上載單據至恒隆商場 App / 香港恒隆微信小程序，可獲贈以下獎賞：

累積電子消費滿 HK$800，可獲贈1張 HK$25 星巴克電子券。

累積電子消費滿 HK$4,800 或以上，可額外獲贈 2 張 HK$100 恒隆電子現金禮券。

額外獎賞 ： 9 月於 Fashion Walk參與餐飲商戶單一電子消費滿HK$500，可獲印花一個，集齊兩個印花，可獲贈一 （1） 支 GROWN ALCHEMIST 平衡爽膚水 50ml + 10/10 HOPE HK$100 即時折扣優惠電子換領券 （價值： HK$220）

Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場及康怡廣場 2024年9月1日至11月30日 支付寶內地用戶以支付寶手機應用程式掃描場內宣傳物品上之二維碼，即可領取以下代金券：

（1） 單筆消費滿¥600或以上，即可自動扣減¥30 或

（2） 單筆消費滿¥3,000 或以上，即可自動扣減¥80（只適用於Fashion Walk，雅蘭中心，家樂坊及荷李活商業中心之參與商戶）

恒基兆業地產集團旗下MOSTown新港城中心 2024年 9月10日至10月31日 Happy消費好戲派於推廣期內，H･ COINS會員以電子貨幣即日消費滿指定金額並親臨L3會員專區，即可換領 MOSTown新港城中心英皇戲院現金券。

換領日期： 10/9 - 31/10/2024

換領時間： 12nn - 10pm

換領地點： L3會員專區 數量有限，換完即止

屯門時代廣場 2024年 9月 20日至 10月 31日 秋豐賞上賞 於推廣期內H·COINS會員以電子貨幣即日消費滿指定金額即可換領 Citistore現金券。 此外，憑有效旅行證件並以電子貨幣即日消費任何金額，即可換領 $20麥當勞現金券。 數量有限，換完即止

沙田中心沙田廣場 荃灣千色匯 元朗千色匯 2024年 10月 1日至 7日

1. H Coins 會員憑任何電子即日消費即可獲 $50商戶現金券一張

2. 首 50位 H Coins 會員於 10月 1 日成功換領 場地指定活動 獎賞，即可獲 $50商戶現金券一張

香港置地集團公司旗下置地廣場 LANDMARK 2024年10月 於置地廣場餐廳惠顧可享禮遇優惠。 凡於指定期間在置地廣場參與優惠之咖啡店購買指定咖啡一杯即享第二杯免費。

合和實業有限公司旗下合和商圈 2024年10月1日至10月31日 黃金週人人有賞 顧客憑宣傳單張即可尊享17個合和商圈商户提供之限定優惠。優惠包括自助山買三送一，北京老家低至77折，Venchi 9折等。詳情留意合和商圈網站公佈。

有關優惠的網站 ：https：//www.hopewellcluster.com/ zh-hk/news-and-promotions

悅來坊 2024年10月1日至10月31日 黃金週人人有賞 顧客憑宣傳單張即可尊享15個悅來坊商户提供之限定優惠。優惠包括New Balance低至85折，冒險樂園代幣優惠，丸龜製麵88折等。詳情請留意悅來坊網站公佈。有關優惠的網站： https：//www.pandaplace.com.hk/ news/（將稍後公佈）

利東街管理有限公司旗下利東街 2024年10月1日至10月7日 10.1黃金週消費賞：由10月1日至7日，顧客免費登記成為利東街會員，可憑$750即日電子消費換領$50餐飲折扣券及$50購物折扣券各一張。

電話： 3791 2304

有關優惠的網站： https：//www.leetungavenue.com.hk/tc/ha ppenings/ （將稍後公佈）

利東街 2024年10月1日至10月7日 15個利東街商戶將於10月1日推出低至5折優惠，包括絲茶指定系列飲品買一送一優惠、Godiva杯裝冰凍甜點買一送一優惠、Catalo指定產品半價優惠等。 部分優惠將有效至10月7日，詳情請留意利東街網站公佈。

更多優惠詳情可瀏覽【下一頁】

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