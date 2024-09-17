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家庭理財︱夫婦月入11萬養兩孩列9大開支　港媽大呻︰倒水咁儲唔到錢

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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有港媽網上發文大呻，指夫婦二人月入11萬，育有兩孩開支大，仍未能儲錢。

曾有銀行的調查指，養育一名小孩的費用需要600萬元，本港薪酬追不上物價升幅的速度，擔起頭家的確不是易事！日前再有港媽網上發文，大呻夫婦二人月入11萬，仍未能儲錢，單是供養父母、供樓、兩名孩子的教育、飲食、水電煤費用已高達8萬元，未計請外傭及其餘雜費。有網民則認為，開支是個人可決定，「俾夠百一萬都唔會夠洗」。

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早前有港媽在社交平台Threads以「香港養兩個小朋友開支要幾多？」為題發文，指夫婦二人月入11萬元，但每月開支卻要10萬元，包括給雙方父母家用、供樓及管理費各2萬元，兩名孩子的教育及全家人的飲食費各1.5萬元，水電煤差餉1萬元、外傭薪金5500元，以及其餘雜費。該名港媽慨嘆，

個個月人工都倒水咁，儲唔到錢。

港媽列出每月9項大開支：

1. 供樓、管理費 $2萬、水電煤差餉 $1萬
2. 雙方父母家用 $2萬
3. 私校學費、補習、playgroup $1.5萬
4. 飲食（早、晚餐在家吃）$1.5萬
5. 外傭 $5500
6. 夫婦二人車費、午餐、個人保健、裝身 $5500
7. 其餘開支（外出吃飯、娛樂、玩具、親友紅白事、坐uber taxi）$5500
8. 保險 $3000
9. 小孩用品（奶粉、尿片）$1500

同場加映：在職媽媽10大心聲

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帖文曝光後，引來網民關注和討論，有家長似乎有同感，「其實兩個小朋友真係好難慳到」，但有人覺得樓主離地，每月開支是自己可以控制，「想過咩生活係自己揀，搵十一萬但要死充大頭鬼嘅，俾夠百一萬都唔會夠洗」、「呢啲人搵幾多都只會話唔夠」、「萬一蚊養一家三口都過到活呀！」。

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不過，有網民認為問題夫婦二人收入不高，養2個小朋友還要養「四大長老」，紛紛留言「四大長老係咪真係好唔掂？」港媽回應指不會削減其家用，因雙方父母會幫忙照顧小朋友，也會主動買一些小物品送給他們，「我哋點對父母，遲啲仔女點對返你，就算有儲蓄多多少少都俾下」。她明白隨著小朋友長大後，教育支出會越來越多，所以她打算另覓出路，「決定搵多啲，試下創業」。

延伸閱讀：日本理財專家教6個累積財富秘笈

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