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牙齒健康丨「攝牙罅」恐是5大牙齒警號　醫生警告 : 牙髓有壞死可能

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【口腔健康／牙縫／攝牙罅／牙齒健康／蛀牙／牙齦萎縮】食物長期「攝牙罅」可能是牙齒健康警號！有牙科醫生指食物總是「攝牙縫」，可能是牙齒健康出現狀況，包括蛀牙、出智慧齒、牙齒磨損、牙齦萎縮及掉牙等問題。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜銀屑病恐致關節變形？醫生拆解6大症狀+治療方法

台灣牙科醫生蔡忠澍於Facebook發文分享，指在正常情況下，其實健康的牙齒應不會有食物「攝牙罅」的問題，因此如果民眾發現自己進食時，食物渣滓會經常「攝牙縫 」，可能便需要了解牙齒是否出現狀況。

食物渣滓「攝牙縫 」5大可能原因

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蔡忠澍又提醒，蛀牙需及時修補，否則蛀太深，就需要杜牙根；智慧齒生長時空間不足，除了會有「攝牙罅」情況，亦有機會令牙齒反覆發炎；而牙齒缺一角，吃東西會變得敏感，嚴重還可能出現牙髓壞死，但只要及早處理，透過3D齒雕、全瓷冠來治療，就能恢復原有美觀樣貌。

同場加映: 4大錯誤刷牙觀念

台灣牙科醫生曾指出，坊間有不少刷牙迷思，例如用力刷牙比較乾淨，飯後要立即刷牙等等，其實都屬於錯誤刷牙觀念，用錯方法可能會導致牙齒受損、影響牙齒健康。

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同場加映: 刷牙4大貼士

除了洗牙後，每天刷牙也是維持口腔健康的重要一環！獅王公司口腔護理師深澤哲曾經接受日本《Oricon News》訪問，分享了刷牙及選擇牙膏的4大貼士，以助民眾減低患上蛀牙、牙周病、口臭等口腔問題的危機：

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同場加映: 超市大搜查︱11款高分安全牙膏

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