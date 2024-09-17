老頑童丨秦煌心繫內地舊情人　靠綜援過活為9歲「愛囡」交學費

▲ 秦煌依然心繫前度情人！

現年76歲的「老頑童」秦煌因行動不便要入住護老院，現在要靠領綜援過活，秦煌曾於訪問透露有一位跟了他20多年、比他年輕30載的內地情人Mary，對方跟前夫育有9歲女兒。

雖然秦煌跟女方的感情已劃上句號，惟他仍然心繫舊情人Mary，秦煌接受媒體訪問，他坦言最掛念是舊情人Mary以及9歲「愛女」，秦煌視Mary女兒如己出，即使現在生活景況艱難，他依然為「愛女」支付逾萬元的學費。

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▲ 76歲的「老頑童」秦煌！（影片截圖）

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秦煌盡力幫「愛女」

領綜援過活的秦煌為了母女二人，只好節衣縮食，他解釋因為當天一起時，由於自己有家室以及不願意跟Mary生仔，他遂承諾儘管沒有血緣，秦煌也會幫忙照顧「愛女」。

另外，居於護老院的秦煌要服食去水丸，因而每天排大量的尿液，原本雙腳浮腫的他已消腫不少，雖然醫生沒有要求戒口，不過他也減吃海鮮類食物。

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