許鞍華現身釜山電影節開大師班　盧鎮業談善言攜《虎毒不》與韓國觀眾見面

▲ 許鞍華、文創處文創產業助理專員麥聖希、香港電影發展局主席王英偉、釜山國際電影節主席朴光守（前排右四）、盧鎮業、談善言（後排左三）與香港業界代表團出席「香港之夜」。

文創產業發展處（文創處）與香港電影發展局率領業界代表團成員參與第29屆釜山國際電影節，透過舉辦大師班及講座，增加香港電影業人員在海外曝光機會，為香港電影開拓更多機會進入國際市場。

代表團成員除了香港電影發展局主席王英偉、委員劉健樂、文創處文創產業助理專員麥聖希外，還有金像導演許鞍華、入圍競選新浪潮大獎電影《虎毒不》的兩位演員盧鎮業和談善言、《九龍城寨之圍城》資深監製莊澄等。

《九龍城寨之圍城》代表香港出戰奧斯卡 提名角逐金像獎「最佳國際劇情片」

▲ 電影《虎毒不》的演員盧鎮業和談善言。

許鞍華舉行大師班

金像導演許鞍華於當地10月3日晚出席於釜山國際電影節舉辦名為「黃金時代的許鞍華」的大師班，當晚參加者眾多，座無虛席。

許鞍華在講座中細說在倫敦修讀電影課程的點滴，以及分享她多年來拍攝的經驗與心得。對於今次獲電影節邀請在大師班分享，許鞍華表示十分榮幸，亦很開心見到觀眾反應熱烈，踴躍發問，令到整個氣氛非常熱鬧。

許鞍華續指，今年是她第四次參加釜山國際電影節，亦樂見香港電影發展局邀請多名香港監製及演員出席電影節，對此做法她表示十分支持，望繼續能提供平台讓香港電影人拓展更多更廣的跨地域性合作。

▲ 許鞍華出席大師班。

談善言盧鎮業攜《虎毒不》現身

另外，由文創處與香港電影發展局贊助、釜山國際電影節及亞洲電影大獎學院主辦的「香港之夜」（Hong Kong Night）於10月4日晚上在釜山舉行，邀請一眾香港電影參展商與身處當地的國際參展商、電影人員與及媒體參與，讓大家在輕鬆愉快的晚會中認識與交流，締造更多合作機遇。

憑參演《虎毒不》並獲邀入圍「新浪潮」競賽組別的談善言和盧鎮業均表示電影能在影展期間作全球首映感到非常興奮。對於首次出席海外影展的談善言指出：「我很期待與韓國觀眾見面，希望藉此機會了解不同文化背景的觀眾對此電影的看法。《虎毒不》是一部很有意義的電影，是一套擁抱新手媽媽的電影，無論是作為媽媽或是身邊人看完電影後都會值得大家深思。」

對於電影將作全球首映，盧鎮業表示他們仍未看過全片，因為導演期待大家在大銀幕與當地觀眾共同欣賞，就此議題作交流。此外，盧鎮業表示很高興在影展期間出席多個交流活動，當中包括「香港之夜」，他覺得活動舉辦非常成功：「活動雲集世界各地的電影人聚首一堂，氣氛熱鬧，結識了不少外地的幕後團隊。」

▲ 盧鎮業、談善言、許鞍華等，代表香港電影出席《第29屆釜山國際電影節》。

與海外電影人交流

釜山國際電影節的電影巿場「亞洲內容暨電影市場展」（ACFM）是國際影視界的盛事之一，每年吸引來自世界各地的業內人士參與。文創處及香港電影發展局亦首次資助香港貿易發展局設立「香港館」，並設置展位宣傳香港的外景拍攝場地及服務，及「歐亞文化交流電影製作資助計劃」，鼓勵亞洲及歐洲同業與香港業界合作。

除了展館外，文創處更舉辦兩場座談會，以「香港與亞洲合拍的機遇」和「探討香港合拍的融資與取景方案」為主題，分別邀請一眾代表團成員參與分享，與海外電影業人員交流，討論香港與亞洲其他地區在合拍片上的融資機遇、香港電影在製作上的經驗和優勢，以及分享對電影業的未來期望。

▲ （左起）連佩蔙 - 亞洲電影大獎學院行政總監、王英偉 - 香港電影發展局主席、HAN Sang Jun - 韓國電影振興委員會委員長、麥聖希 - 文創產業助理專員。

「香港與亞洲合拍的機遇」的講座嘉賓的包括香港代表團成員《九龍城寨》監製莊澄、正正創作坊執行長陳永雄。莊澄表示：「香港電影在文創處的推動之下在海外推廣得很不錯，幫助了業界。

在影展中與當地電影人談起香港電影大家都很開心，他們仍十分尊重香港電影。」問及加強國際交流對新一代電影人的影響，莊澄指出：「文創處帶著新電影人到不同影展可以擴闊大家眼界，當眼界擴闊了題材也能多元化，所以希望繼續大力推行。」

另外，ACFM今年首設Producer Hub單元，提供平台給來自世界各地的監製一系列的交流及會議洽商的機會，建立關係，以期促成跨境合拍電影的機會。

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