親子自助餐｜維港凱悅尚萃酒店自助餐買一送一　$221起歎10年花雕熟醉大閘蟹+蟹粉菜式

▲ 香港維港凱悅尚萃酒店自助餐買一送一，$221起歎10年花雕熟醉大閘蟹+蟹粉菜式。（KKday提供相片）

【靚媽精明眼/香港維港凱悅尚萃酒店/親子自助餐/Buffet/酒店自助餐優惠/自助餐買一送一】淡季食自助餐最抵！位於北角的香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳聯同杭州君悅酒店星級餐廳「湖濱28中餐廳」打造「味遊·杭州」為題的自助午餐及晚餐，可以任食花雕熟醉大閘蟹、蟹粉菜式等浙江名菜，當然不少得冰鎮海鮮等，不容錯過！

The Farmhouse咖啡廳聯手屢獲殊榮的星級餐廳——杭州君悅酒店屢獲殊榮的星級餐廳「湖濱28中餐廳」，共同打造以「味遊·杭州」為題的自助午餐及晚餐，即日起至11月30日期間，食客可以品嘗由「湖濱28中餐廳」的主廚程郁匠心炮製的傳統江南名菜，包括西湖牛肉羹、前菜如十年花雕熟醉大閘蟹（自助晚餐限定）、鎮江餚肉、西湖藕韻等。

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另有風味主菜如二十年花雕酒蒸遠海梭子蟹（自助晚餐限定）、龍井蝦仁、東坡肉、蟹粉豆腐、大湯黃魚面及更多。甜點方面，可以品嚐香印青提蜜瓜忌廉蛋糕、蜜桃意式奶凍、燕窩杏仁布甸、黑芝麻泡芙、木瓜雪耳糖水等。

當然不少得招牌冰鎮海鮮、壽司及刺身、國際美食如赤味噌茄子燉牛面肉、蒜蓉粉絲蒸扇貝、香煎鱸魚配黑松露野菌汁（平日自助晚餐限定）等。

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優惠詳情：

地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座23樓

優惠預訂期：2024年9月17日至9月23日23：59

用餐日期：2024年9月18日至10月31日

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「味遊·杭州」自助午餐

用餐時間：12:00–14:30

優惠價：星期一至五$442/2位，平均$221/位（原價$884/2位）

星期六至日及公眾假期$564/2位，平均$282/位（原價$1,128/2位）

【KKday快閃限量搶–買一送一】

「味遊·杭州」自助晚餐

用餐時間：18:00–22:00

優惠價：星期一至四$830/2位，平均$415/位（原價$1,661/2位）

星期五至日及公眾假期$886/2位，平均$443/位（原價$1,772/2位）

【KKday預訂網址】

▲ 香港維港凱悅尚萃酒店Cruise極上和牛饗宴晚市套餐。（KKday提供相片）

親子自助餐｜任食澳洲M5和牛牛扒套餐

此外，全新推出星期二限定的「極上和牛饗宴」晚市套餐，任食多款澳洲M5和牛牛扒！套餐包括：前菜如南薑椰汁湯浸蜆、煎粟米餅及蟹肉沙律等；另可無限暢享多款肉類特色主菜，包括澳洲M5和牛牛扒（翼板牛扒、裙邊牛扒、板腱牛扒）、配以自家製精選醬汁及薯條、參巴燒雞、黑椒虎蝦、蜜汁豬肋骨、烤味噌油甘魚等。

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極上和牛饗宴晚市套餐

用餐時間：18:00-20：00 / 20:15-22:15）

優惠價：星期二$517/位（原價$598/位）

週末早午餐精選推介（菜單）：

90分鐘無限暢享刺身及沙嗲串燒

主菜（任選一）：烤M6西冷牛排、烤伊比利亞黑毛豬豬頸肉、咖哩軟殼蟹、清蒸椰

子鱸魚、烤椰菜花

甜品：班蘭椰子泡芙

【KKday快閃限量搶–8折】

週末早午餐（12：00-14：30）

KKday優惠：星期六至日及公眾假期$998/2位，平均$499/位（原價$1,217/2位）

*以上已包括原價加一服務費

香港維港凱悅尚萃酒店Cruise空中餐廳及酒吧套餐

用餐地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓

【KKday預訂網址】

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