  • 35°C
香港時間：2024917日 (二) 14:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子自助餐｜維港凱悅尚萃酒店自助餐買一送一　$221起歎10年花雕熟醉大閘蟹+蟹粉菜式

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港維港凱悅尚萃酒店自助餐買一送一，$221起歎10年花雕熟醉大閘蟹+蟹粉菜式。（KKday提供相片）

【靚媽精明眼/香港維港凱悅尚萃酒店/親子自助餐/Buffet/酒店自助餐優惠/自助餐買一送一】淡季食自助餐最抵！位於北角的香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳聯同杭州君悅酒店星級餐廳「湖濱28中餐廳」打造「味遊·杭州」為題的自助午餐及晚餐，可以任食花雕熟醉大閘蟹、蟹粉菜式等浙江名菜，當然不少得冰鎮海鮮等，不容錯過！

The Farmhouse咖啡廳聯手屢獲殊榮的星級餐廳——杭州君悅酒店屢獲殊榮的星級餐廳「湖濱28中餐廳」，共同打造以「味遊·杭州」為題的自助午餐及晚餐，即日起至11月30日期間，食客可以品嘗由「湖濱28中餐廳」的主廚程郁匠心炮製的傳統江南名菜，包括西湖牛肉羹、前菜如十年花雕熟醉大閘蟹（自助晚餐限定）、鎮江餚肉、西湖藕韻等。

最新影片推介：

童學園
校長訪問｜樂景幼稚園翻新校園設10大學習區域　引入STEM教育法訓練創意思維

另有風味主菜如二十年花雕酒蒸遠海梭子蟹（自助晚餐限定）、龍井蝦仁、東坡肉、蟹粉豆腐、大湯黃魚面及更多。甜點方面，可以品嚐香印青提蜜瓜忌廉蛋糕、蜜桃意式奶凍、燕窩杏仁布甸、黑芝麻泡芙、木瓜雪耳糖水等。

當然不少得招牌冰鎮海鮮、壽司及刺身、國際美食如赤味噌茄子燉牛面肉、蒜蓉粉絲蒸扇貝、香煎鱸魚配黑松露野菌汁（平日自助晚餐限定）等。

點擊圖片放大
+11
+10

優惠詳情：
地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座23樓
優惠預訂期：2024年9月17日至9月23日23：59
用餐日期：2024年9月18日至10月31日

【KKday快閃限量搶–買一送一】
「味遊·杭州」自助午餐
用餐時間：12:00–14:30
優惠價：星期一至五$442/2位，平均$221/位（原價$884/2位）
             星期六至日及公眾假期$564/2位，平均$282/位（原價$1,128/2位）

【KKday快閃限量搶–買一送一】
「味遊·杭州」自助晚餐
用餐時間：18:00–22:00
優惠價：星期一至四$830/2位，平均$415/位（原價$1,661/2位）
             星期五至日及公眾假期$886/2位，平均$443/位（原價$1,772/2位）

【KKday預訂網址】

香港維港凱悅尚萃酒店Cruise極上和牛饗宴晚市套餐。（KKday提供相片）

親子自助餐｜任食澳洲M5和牛牛扒套餐

此外，全新推出星期二限定的「極上和牛饗宴」晚市套餐，任食多款澳洲M5和牛牛扒！套餐包括：前菜如南薑椰汁湯浸蜆、煎粟米餅及蟹肉沙律等；另可無限暢享多款肉類特色主菜，包括澳洲M5和牛牛扒（翼板牛扒、裙邊牛扒、板腱牛扒）、配以自家製精選醬汁及薯條、參巴燒雞、黑椒虎蝦、蜜汁豬肋骨、烤味噌油甘魚等。

【KKday快閃限量搶–85折】
極上和牛饗宴晚市套餐
用餐時間：18:00-20：00 / 20:15-22:15）
優惠價：星期二$517/位（原價$598/位）

週末早午餐精選推介（菜單）：
90分鐘無限暢享刺身及沙嗲串燒
主菜（任選一）：烤M6西冷牛排、烤伊比利亞黑毛豬豬頸肉、咖哩軟殼蟹、清蒸椰
子鱸魚、烤椰菜花
甜品：班蘭椰子泡芙

【KKday快閃限量搶–8折】
週末早午餐（12：00-14：30）
KKday優惠：星期六至日及公眾假期$998/2位，平均$499/位（原價$1,217/2位）

*以上已包括原價加一服務費

香港維港凱悅尚萃酒店Cruise空中餐廳及酒吧套餐
用餐地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓

【KKday預訂網址】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子好去處︱內地人氣食肆綠茶餐廳攻港設兩分店　私心推薦9大必食名菜
今日 12:09
親子好去處︱內地人氣食肆綠茶餐廳攻港設兩分店　私心推薦9大必食名菜
親子自助餐｜尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二　人均$329起歎龍蝦/鱈場蟹腳/肉眼扒
11:53 2024/09/16
親子自助餐｜尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二　人均$329起歎龍蝦/鱈場蟹腳/肉眼扒
親子遊機票｜國泰航空推逾30個航點機票優惠　$2,978起2套來回機票日韓台泰都有【附搶飛教學】
19:19 2024/09/16
親子遊機票｜國泰航空推逾30個航點機票優惠　$2,978起2套來回機票日韓台泰都有【附搶飛教學】

你可能感興趣

親子好去處︱內地人氣食肆綠茶餐廳攻港設兩分店　私心推薦9大必食名菜
今日 12:09
親子好去處︱內地人氣食肆綠茶餐廳攻港設兩分店　私心推薦9大必食名菜
親子自助餐｜尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二　人均$329起歎龍蝦/鱈場蟹腳/肉眼扒
11:53 2024/09/16
親子自助餐｜尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二　人均$329起歎龍蝦/鱈場蟹腳/肉眼扒
親子遊機票｜國泰航空推逾30個航點機票優惠　$2,978起2套來回機票日韓台泰都有【附搶飛教學】
19:19 2024/09/16
親子遊機票｜國泰航空推逾30個航點機票優惠　$2,978起2套來回機票日韓台泰都有【附搶飛教學】
著數優惠 自助餐 酒店 大閘蟹 晚餐 午餐 海鮮 杭州 菜式

最高瀏覽

中秋節禁忌｜中秋節是「極陰日」4生肖沖煞要避月　玄學家公開10大禁忌+開運法
中秋節禁忌｜中秋節是「極陰日」4生肖沖煞要避月　玄學家公開10大禁忌+開運法
學生自殺︱中四男生元朗墮樓亡同學揭身世悲慘　遭父母家暴放學需送外賣賺錢
學生自殺︱中四男生元朗墮樓亡同學揭身世悲慘　遭父母家暴放學需送外賣賺錢
急症室最長等候時間（09月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月17日 時間12:05）
脂肪肝｜IT主管體重逾200磅　遵醫囑少吃2類食物激減20磅2個月逆轉脂肪肝
脂肪肝｜IT主管體重逾200磅　遵醫囑少吃2類食物激減20磅2個月逆轉脂肪肝
儲蓄理財｜港男奉行3大原則月儲$3.5萬　有錢去旅行兼計劃50歲前退休
儲蓄理財｜港男奉行3大原則月儲$3.5萬　有錢去旅行兼計劃50歲前退休