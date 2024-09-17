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飲食攻略｜毒物專家Ｘ肝膽名醫　推介早餐黃金最佳比例＋世衛推薦抗癌組合【附各大專家早餐建議合集】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【早餐／抗癌／世衛／蛋白質／碳水化合物／營養】一日之計在於晨，開展能量滿滿的一天，最好就是從一個健康美味的早餐開始。可惜，都市人忙碌，未必人人有時間吃早餐，就算有時間亦未必選擇對的食物。台灣有2大專家公開他們的早餐之選和原則，當中不約而同選擇了2款同樣的食材，更推薦世界衛生組織建議的「抗癌早餐組合」，讓三心兩意的都市人們，多一個健康的選擇！

最新影片：

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Healthy Life｜4步紓緩肌肉痠痛疲勞　中醫分享1個針灸拔罐組合

飲食攻略｜專家推薦早餐組合＋必食食物

台灣減重名醫、肝膽腸胃科醫生蕭敦仁在當地健康節目《健康零距離》分享自己每天的早餐吃法，指出早餐對於開展一天很重要，故此他自己著重不同營養素的比例，如醣類（碳水化合物）、脂肪和蛋白質各佔早餐的份量為５：３：２就最為理想。他公開自己多年來的早餐菜單：

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飲食攻略｜蕭敦仁之選：高纖+穩定血糖

他首選高纖維的原型碳水化合物，如番薯，而且他的吃法會是把番薯放凍後吃，因冷凍後的蕃薯屬於抗性澱粉，更有助減慢血糖上升的速度；油脂方面，他首選不用開火烹煮的好油脂，如堅果，所以早餐一把堅果就能夠攝取足夠油脂；蛋白質方面，可以選擇喝無糖豆漿或是吃一顆茶葉蛋或滷蛋，同樣可以攝取足夠的蛋白質。

飲食攻略｜譚敦慈之選：首選世衛抗癌組合

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈，亦在同一節目上分享自己早餐外食時的選擇，她同樣首選番薯和茶葉蛋，以補充纖維和蛋白質。而她最常吃的組合是世界衛生組織推薦的抗癌組合：

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另外，有不少人喜歡吃便利店的熱狗作為一個快速的充飢之選。譚敦慈表示，雖然不建議攝取太多紅色加工肉品，但偶爾吃熱狗亦是可以的，建議配搭水果，如芭樂或是蘋果等。

相關文章：脂肪肝｜婦人每朝食三文治　改食呢款早餐　半年瘦15磅搣甩脂肪肝

飲食攻略｜營養師分享3大地雷早餐

台灣營養師彭逸珊曾在Facebook專頁「愛健康營養師 珊珊」發帖分享3大地雷早餐：

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飲食攻略｜中醫推薦8種富含色胺酸早餐食物

中醫王大元在Facebook專頁發文，教大家如何「吃好早餐」，除了多吃低GI食物，減慢血糖上升，亦推介以下8種富含色胺酸的食物：

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