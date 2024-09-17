企業強人丨譚俊彥一出場即騷視帝功架　龔嘉欣演熱血小妹具說服力

▲ 《企業強人》龔嘉欣

TVB新劇《企業強人》在昨晚（9月16日）播出第1集內，譚俊彥及龔嘉欣（Katy）有出彩表現。

阿譚在《企業強人》飾演的徐道明，一出場便親眼目睹從商的哥哥因破產負債跳樓自殺身亡，因深信哥哥是因做生意太過老實招致慘劇，此情節為日後在商界發光發亮的徐道明、為何如此不信人及只相信數據作了鋪墊；阿譚在首集更是幾乎由頭喊到落尾，盡顯視帝功架。

企業強人丨張曦雯出動私伙演財經界女強人 龔嘉欣演20多歲「集運小妹」零違和

▲ 《企業強人》譚俊彥

企業強人丨龔嘉欣演繹具說服力

至於Katy飾演的方芳，一出場便纏著趙愷要求做加盟店，雖然連相信奇蹟的趙愷最初也覺得方芳行徑荒誕，但最後趙愷還是被方芳的承諾及熱誠打動，私下借出25萬讓方芳有足夠資金成為世代物流加盟店。

Katy亦憑藉滿腔熱誠的傻小妹角色成功入屋，網民均大讚她飾演基層別具說服力。

企業強人網上睇丨第1集至大結局劇透 陳豪譚俊彥姜大衛爭做物流業霸主【不斷更新】

企業強人丨陳豪譚俊彥兩大視帝對決 姜大衞演商界老狐狸演技大晒冷

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5