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企業強人丨譚俊彥一出場即騷視帝功架　龔嘉欣演熱血小妹具說服力

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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《企業強人》龔嘉欣

TVB新劇《企業強人》在昨晚（9月16日）播出第1集內，譚俊彥及龔嘉欣（Katy）有出彩表現。

阿譚在《企業強人》飾演的徐道明，一出場便親眼目睹從商的哥哥因破產負債跳樓自殺身亡，因深信哥哥是因做生意太過老實招致慘劇，此情節為日後在商界發光發亮的徐道明、為何如此不信人及只相信數據作了鋪墊；阿譚在首集更是幾乎由頭喊到落尾，盡顯視帝功架。

企業強人丨張曦雯出動私伙演財經界女強人　龔嘉欣演20多歲「集運小妹」零違和

《企業強人》譚俊彥

企業強人丨龔嘉欣演繹具說服力

至於Katy飾演的方芳，一出場便纏著趙愷要求做加盟店，雖然連相信奇蹟的趙愷最初也覺得方芳行徑荒誕，但最後趙愷還是被方芳的承諾及熱誠打動，私下借出25萬讓方芳有足夠資金成為世代物流加盟店。

Katy亦憑藉滿腔熱誠的傻小妹角色成功入屋，網民均大讚她飾演基層別具說服力。

企業強人網上睇丨第1集至大結局劇透　陳豪譚俊彥姜大衛爭做物流業霸主【不斷更新】

企業強人丨陳豪譚俊彥兩大視帝對決　姜大衞演商界老狐狸演技大晒冷

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譚俊彥 龔嘉欣 電視劇 TVB

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