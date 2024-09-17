中秋賞月好去處2024｜10大中秋賞月好去處+交通攻略　無敵海景草地野餐+免費觀星望遠鏡近距離賞月

▲ 10大中秋節賞月好去處推介！

【中秋好去處2024/免費親子好去處/中秋節/中秋賞月好去處/維多利亞公園/綵燈會】中秋節是一家人團聚的日子，除了吃月餅外，賞月也每年必做的事！香港有不少好地方可以讓大家坐在草地上，邊野餐，邊賞月。TOPick為大家整理了10大中秋賞月好去處，偏佈全港九新界，有些仲可以觀星！

中秋好去處2024｜11大中秋綵燈會推介 必睇大坑舞火龍+大澳逾800個手繪燈籠

中秋賞月好去處2024｜1.維多利亞公園

每年中秋，大批港人都會相聚於維園的草地野餐賞月，好不熱鬧！維園於中秋更會舉辦綵燈會，今年大家可以欣賞到傳統花燈紮作外，今日（17日）更有舞火龍活動，絕對是中秋的必到點。

維多利亞公園

地址：銅鑼灣興發街1號

交通：港鐵天后站A2出口；銅鑼灣站E出口

開放時間：24小時開放

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中秋賞月好去處2024｜2.添馬公園

港島區交通最方便的大草地，必定要數位於金鐘的添馬公園。佔地1.76公頃的添馬公園，擁有一大片草地，由政府總部延伸至海邊。坐在草地上，一邊遠眺維港景緻一邊賞月，有種說不出的浪漫。

添馬公園

地址：香港金鐘夏慤道

交通：港鐵金鐘站A出口

開放時間：24小時開放

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中秋賞月好去處2024｜3.中山紀念公園

位於西營盤的中山紀念公園，佔地3公頃，中央位置的大草地，正對著是一排樓景，背面則是一望無際的維港景色，相當適合賞月。公園內還設有兒童遊樂場，以及延綿的海濱長廊，做節晚餐吃得太飽，在月下散散步也不錯。

中山紀念公園

地址：西營盤東邊街北16號

交通：港鐵西營盤站A2出口步行約 6 分鐘

開放時間：24小時開放

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中秋賞月好去處2024｜同場加映：10大中秋節禁忌

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中秋賞月好去處2024｜4.數碼港海濱長廊

香港高樓聳立，讓人感到壓迫，來到數碼港海濱長廊，坐在大片草地上，看向一望無際的大海，讓人特別放鬆。這裡的草地範圍相當廣闊，一家大小可以邊賞月邊野餐，享受靜謐的空間。

數碼港海濱長廊

地址：鋼綫灣數碼港道100號

前往方法：由數碼港巴士總站沿資訊道直行至盡頭，步行時間約5-10分鐘。

開放時間：7:00-23:00

▲ 數碼港海濱長廊的草地範圍相當廣闊，一家大小在中秋節可以邊賞月邊野餐。（香港經濟日報資料圖片）

中秋賞月好去處2024｜5.啟德郵輪碼頭公園

佔地達8.54公頃的啟德跑道公園，位於郵輪碼頭的旁邊，可以坐在草坪，飽覽維多利亞港、觀塘及鯉魚門一帶的風景。園內也設有其他觀景平台、休憩處及噴泉廣場等，可以散步於此，稍為遠離煩囂，享受片刻的慢活時光。

啟德郵輪碼頭公園

地址：九龍啟德承豐道33號啟德郵輪碼頭頂層平台

交通：巴士5R、 22、22M或專線小巴86線

開放時間：7:00-23:00

▲ 啟德跑道公園擁有一大片草坪，可以坐在草地上飽覽維港景色，也可以在中秋節時野餐賞月。（香港經濟日報資料圖片）

中秋賞月好去處2024｜6.西九文化區

東九龍有郵輪碼頭大草地，西九龍也有西九文化區，周末時分文化區的草坪便會坐滿野餐、放風的人，非常寫意。大家也可以在海濱長廊散步，遠眺維港景色，所以中秋有不少人會相聚此地賞月。

西九文化區地址及交通

地址：西九文化區藝術公園及海濱長廊

交通：港鐵九龍站E4或E5出口步行約10分鐘；

開放時間：24小時開放

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中秋賞月好去處2024｜7.佐敦谷公園

尚未有啟德跑道公園前，說到大草地，大部分人都會想到佐敦谷公園。公園佔地約6.3公頃，單是草地已有兩大幅，非常適合一家大細。除了大草地，公園內設有一個達國際級水平的遙控模型賽車場，亦有園藝教育中心、四季花園、杜鵑園等各種設施，且公園交通方便，中秋吸引不少人前來賞月。

佐敦谷公園地址：新清水灣道71號

交通：港鐵彩虹站B出口

開放時間：5:00-23:00

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中秋賞月好去處2024｜8.大埔海濱公園

大埔海濱公園是康文署轄下最大的公園，佔地22公頃，長達1,200米的海濱長廊是不少人散步、賞月的好去處。園內的草地雖不算廣闊，但有大量的綠化空間，亦設有回歸紀念塔兒童遊樂場、海濱長廊等設施。每逢中秋，紀念塔會亮起五光十色的燈光，特別有氣氛。

大埔海濱公園

地址：新界大埔大發街

交通：九巴72A、73、73X、75X、271、275R、74K、75K、71K或71S號巴士，或選乘K17號港鐵接駁巴士；港鐵大埔墟港鐵站B出口步行30分鐘

開放時間：24小時開放

▲ 大埔海濱公園每逢中秋節，紀念塔會亮起五光十色的燈光，特別有氣氛。（香港經濟日報資料圖片）

中秋賞月好去處2024｜9.清水灣大坳門

清水灣大坳門是政府認可的風箏場，日間可以看到漫天風箏的畫面，而到晚上空中的風箏便成了滿天星海，空中月亮也清晰可見，因此一向是觀星賞月的熱門地。

清水灣大坳門

地址：西貢清水灣

前往方法：鑽石山港鐵站乘91號巴士；或將軍澳港鐵站乘103M小巴，於大坳門道站下車步行約20分鐘

開放時間：24小時開放

▲ 清水灣大坳門一向是觀星的熱門地，中秋節想遠離人群賞月，不妨考慮到這裡。（香港經濟日報資料圖片）

中秋賞月好去處2024｜10.萬宜水庫

如果想到遠離市區的地方賞月，可以到萬宜水庫，由於這裡的光害較少，可以欣賞到綻放於夜空中的星星，是個賞月的好地方。萬宜水庫附近有香港太空館天文公園，具備觀星儀器，可以更清楚地觀賞月亮。

萬宜水庫地址及交通

地址：西貢萬宜水庫東壩

交通：於西貢市中心或北潭涌乘坐的士前往，最好先預約好回程的士

開放時間：24小時開放

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