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TOPick會員有獎 ｜ 送你「火影忍者疾風傳路跑2024香港站 個人組選手包+參賽名額」(名額18位) (價值$1078)

保健美顏

發布時間： 2024/09/26 18:50

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火影忍者疾風傳路跑 2024 香港站

10月20日首次登陸香港

「成為火影沒有捷徑！」跑步及所有運動都是一樣，必須經歷不斷訓練及挑戰才能得到成果。「火影忍者疾風傳」動畫制作委員會官方授權，「火影忍者疾風傳路跑 2024香港站」將於2024年10月20日（星期日）在沙田科學園舉行。千人齊集火影跑不再是夢，身為火影Fans的你，準備好了嗎？

火影忍者疾風傳路跑賽事分為競賽類別的 8公里上忍挑戰賽、2公里下忍體驗跑及3人一隊的3 x 2公里忍者小隊接力賽。火影忍者疾風傳路跑 2024 香港站選手包有活動 T-Shirt、活動毛巾、九尾防水袋及鳴人多重影分身號碼布！當日完成賽事後還會獲得火影忍者疾風傳路跑 2024 香港站完賽獎牌!

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活動名額有限，先到先得，售完即止！

於9月18日前報名之人士可獲早鳥限量禮品 - 多用途圍巾一條。

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TOPick額外仲有9折優惠碼給大家換領，只要下載HKET APP成為會員，就可以用積分換領啦! 數量有限，先到先得！

活動日除了路跑比賽之外，還會有一系列火影忍者疾風傳的打卡位及大型裝置展出，猶如一次火影忍者疾風傳嘉年華會，將所有鐵粉們集合起來，粉絲們準備好了嗎？

火影忍者疾風傳路跑 2024 香港站 活動詳情：

活動日期：2024年10月20日（星期日）

活動時間：上午 8：00 – 下午 2：00

地點：沙田科學園

賽事：8KM、2KM、3 x 2KM 接力賽

早鳥優惠：即日起至 2024 年 9 月 18 日 （可獲早鳥限量禮品 - 多用途圍巾一條）

報名截止日期：2024 年 9 月 30 日，額滿即止

TOPick 新聞送出「火影忍者疾風傳路跑2024香港站 個人組選手包+參賽名額」，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

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- 按參加遊戲答問題

遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

 

條款及細則：

截止日期：10月2日（星期三）（23：59）

公佈得獎：10月3日（星期四）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

只限TOPick會員參加，每人只限登記一次

此活動新會員優先。
新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。
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