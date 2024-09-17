健身意外｜40歲兩孩媽媽做Gym舉265磅槓鈴　深蹲失手脊椎遭重擊致下半身癱瘓

▲ 英國一名體育老師在進行深蹲訓練時意外失手，結果導致脊椎被槓鈴重擊、下身癱瘓

【英國／Gym／健身／深蹲／槓鈴／意外／脊椎／脊椎損傷／癱瘓】不少人會選擇以健身的方式來鍛鍊身體，但切記要做足安全措施。英國一名40歲女子在健身室舉120公斤（約265磅）槓鈴深蹲時意外失手，結果導致槓鈴滑落重擊脊椎，造成下半身癱瘓。

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綜合外媒報道，來自英國威爾特郡薩里斯伯市的Henrietta Paxton是一名體育老師，育有2名孩子。今年5月29日，她在健身室進行深蹲訓練時，肩上的槓鈴突然向後滑到她的肩膀後面，雖然她馬上試圖重整姿勢自救，但卻因為補償過度而被撞向前，最終被重量壓垮。Henrietta憶述當時的情況，表示「這可能是我一生中最恐怖的經歷」，

我聽得到，也感覺到自己背部骨折了。

當時健身室其他幾位女性，聞聲立刻上前檢查Henrietta的情況，並替她將槓鈴移走，工作人員也馬上叫來救護車，將她送往南安普敦綜合醫院（Southampton General Hospital）。醫生為她進行磁力共振（MRI）及電腦斷層掃描（CT Scan）檢查後，發現她的第11節胸椎神經，以及第12節胸椎神經部分斷裂並移位，脊髓亦收到重創，因此導致腰部以下癱瘓。醫生表示，由於她的傷勢嚴重，日後恢復下肢感知的機會可謂微乎其微。

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Henrietta在意外隔天接受了脊椎固定手術，將5個椎骨鎖住以穩定脊柱，但這也代表其行動能力仍受到嚴重限制。不過即使如此，她表示自己不會放棄，會繼續努力學習重新行走。她目前正在持續進行復健，並希望可在明年1月回到學校復工、迎接新學期，同時亦打算學習一項新的運動，例如輪椅籃球或輪椅橄欖球。

但她也坦言，穿衣服和上廁所等對一般人而言，是十分簡單的動作，如今卻變得非常困難，因此亦有在募資網站籌集資金，期望能籌到23萬英鎊（約港幣235萬元）來改造自己的3層住屋，讓必須依靠輪椅的她能夠在家自由移動。

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