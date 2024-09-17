Executive Mommy｜辦公室風水6大催旺佈局擺金錢樹旺事業 　坐錯這位置隨時被裁員

▲ 辧公室6大催旺佈局公開，原來擺金錢樹旺事業，但切忌坐這位置隨時被裁員。

【Executive Mommy/辧公室風水/催旺佈局/辦公室禁忌】在現代辦公環境中，風水不僅關乎美學，還影響著工作效率和人際關係。本Mommy請教過風水師傅，原來透過以下催旺建議及了解辦公室禁忌，不僅有效增強工作效率與財運，還能在最佳狀態下發揮潛力，升職加薪指日可待，幫仔女供書教學都鬆動啲！

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辧公室風水｜辧公室6大催旺佈局

1. 水晶

功能：聚氣，增強空間的光與氣。

建議：選擇琥珀或黃晶等金黃色調的水晶，並加裝小燈照射，提升空間的活力。

2. 綠色植物

功能：增添生機，淨化空氣，象徵事業興旺。

建議：選擇金錢樹、吊蘭、鬱金香等，保持植物健康，促進良好風水。

3. 金元寶、金器

功能：吸收財氣，增添環境光澤。

建議：擺放金元寶或金幣等金黃色擺設，增強財運。

4. 木質家具

功能：穩重聚富，提升尊貴感。

建議：選擇紅木或深色木質家具，營造穩定的氛圍。

5. 財神、招財貓

功能：引導財運氣流聚集。

建議：擺放泰國財神或招財貓，保持正面思維，吸引財運。

6. 水形擺設

功能：激活財運，舒壓。

建議：放置水族箱或水飄球，但避免過多水元素，以免影響風水平衡。

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辧公室風水｜辦公室禁忌

1. 門對著走廊或其他房間的門

問題：氣場不穩定，容易引發人際摩擦，隨時被裁員。

解決方案：可以使用屏風或擺放綠色植物來阻擋氣場，增強空間的穩定性。

2. 坐在樑下

問題：受到樑的壓迫，影響工作效率和心理舒適度。

解決方案：在桌子上方擺放植物或燈光，以化解壓迫感。

3. 靠近洗手間或垃圾桶

問題：負面能量影響工作效率和身心健康。

解決方案：擺放綠色植物或水晶來化解這些負面影響。

4. 桌子背對門

問題：使人感到不安全和工作不穩定。

解決方案：調整桌子位置，使其面對門口，增加安全感。

5. 辦公桌面對走廊或電梯

問題：外界干擾影響專注力。

解決方案：將桌子調整至靠近牆壁的位置，減少干擾。

6. 桌面亂七八糟

問題：影響工作效率和品質。

解決方案：保持桌面整潔，並擺放一些綠色植物或文具盒。

7. 周圍沒有窗戶

問題：悶熱和缺氧影響健康。

解決方案：增加通風口或使用空氣清新機，提升空氣質量。

8. 避免太多鋒利角

問題：尖角可能影響財運。

解決方案：選擇圓潤的桌角，並將尖銳物品收納於抽屜中。

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