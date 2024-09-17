Executive Mommy｜辧公室風水6大催旺佈局擺金錢樹旺事業 坐錯這位置隨時被裁員
撰文： Executive Mommy
發布時間： 2 小時前
最後更新： 46 分鐘前
【Executive Mommy/辧公室風水/催旺佈局/辦公室禁忌】在現代辦公環境中，風水不僅關乎美學，還影響著工作效率和人際關係。本Mommy請教過風水師傅，原來透過以下催旺建議及了解辦公室禁忌，不僅有效增強工作效率與財運，還能在最佳狀態下發揮潛力，升職加薪指日可待，幫仔女供書教學都鬆動啲！
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辧公室風水｜辧公室6大催旺佈局
- 1. 水晶
功能：聚氣，增強空間的光與氣。
建議：選擇琥珀或黃晶等金黃色調的水晶，並加裝小燈照射，提升空間的活力。
- 2. 綠色植物
功能：增添生機，淨化空氣，象徵事業興旺。
建議：選擇金錢樹、吊蘭、鬱金香等，保持植物健康，促進良好風水。
- 3. 金元寶、金器
功能：吸收財氣，增添環境光澤。
建議：擺放金元寶或金幣等金黃色擺設，增強財運。
- 4. 木質家具
功能：穩重聚富，提升尊貴感。
建議：選擇紅木或深色木質家具，營造穩定的氛圍。
- 5. 財神、招財貓
功能：引導財運氣流聚集。
建議：擺放泰國財神或招財貓，保持正面思維，吸引財運。
- 6. 水形擺設
功能：激活財運，舒壓。
建議：放置水族箱或水飄球，但避免過多水元素，以免影響風水平衡。
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辧公室風水｜辦公室禁忌
- 1. 門對著走廊或其他房間的門
問題：氣場不穩定，容易引發人際摩擦，隨時被裁員。
解決方案：可以使用屏風或擺放綠色植物來阻擋氣場，增強空間的穩定性。
- 2. 坐在樑下
問題：受到樑的壓迫，影響工作效率和心理舒適度。
解決方案：在桌子上方擺放植物或燈光，以化解壓迫感。
- 3. 靠近洗手間或垃圾桶
問題：負面能量影響工作效率和身心健康。
解決方案：擺放綠色植物或水晶來化解這些負面影響。
- 4. 桌子背對門
問題：使人感到不安全和工作不穩定。
解決方案：調整桌子位置，使其面對門口，增加安全感。
- 5. 辦公桌面對走廊或電梯
問題：外界干擾影響專注力。
解決方案：將桌子調整至靠近牆壁的位置，減少干擾。
- 6. 桌面亂七八糟
問題：影響工作效率和品質。
解決方案：保持桌面整潔，並擺放一些綠色植物或文具盒。
- 7. 周圍沒有窗戶
問題：悶熱和缺氧影響健康。
解決方案：增加通風口或使用空氣清新機，提升空氣質量。
- 8. 避免太多鋒利角
問題：尖角可能影響財運。
解決方案：選擇圓潤的桌角，並將尖銳物品收納於抽屜中。
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