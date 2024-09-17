《焚城》香港淪為「輻地」　劉德華莫文蔚相隔19年再次合作

▲ 《焚城》劉德華

以「香港史上首部以輻射災難為題材電影」作賣點的《焚城》，由兩屆金像獎最佳攝影潘耀明執導，演員劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮、廖子妤、何啟華、魏浚笙、梁仲恆等。

《焚城》電影首2支先導預告片、前導海報及多張概念海報亦曝光。預告片一開場交待粉嶺的回收場發生輻射洩漏，災難迅速擴散全港，消防員深入危險現場救災。

▲ 《焚城》

戲中飾演環保專家的劉德華、身為高官的莫文蔚、以及白宇、謝君豪、王菀之、林保怡等主演逐一現身，而王丹妮、廖子妤、何啟華、魏浚笙、梁仲恆、林家熙、黃愷傑的消防員造型，亦在預告中初次曝光。災難當前眾人神情繃緊，華仔更頹然落淚，暗示戲中輻災隨時吞噬整個香港！

另一支預告片亦交待粉嶺的回收場發生輻射洩漏，現場驗出致命高強度放射物「銫137」，受影響的市民出現皮膚潰爛症狀、器官衰竭，甚至死亡，讓人不寒而慄，香港隨時變成下一個戈亞尼亞（「戈亞尼亞事故」為世上最嚴重的放射性事故之一）。

▲ 《焚城》

預告中，消防隊長黎杰峰（白宇飾）帶領一眾手足走到災場前線拯救生命，並要在24小時內尋找輻射源頭，力阻災難波及全港。背後策劃救災計劃，為環保專家范偉立（劉德華飾）與代理特首Cecilia（莫文蔚飾）率領的緊急危機應變小組。

然而眾人立場分歧，范與戲中多名高官針峰相對，互不相讓。范偉立一句「你真的連一個逃生的機會都不給他們嗎」，道出了這場人性博弈中最震懾人心的部分，在災難之下的每一次抉擇，都將牽動著700多萬人的性命，一場輻害隨時吞噬整個香港！他們能否在這場只剩24小時的生存倒數中，逆轉這場輻滅全城的危機?

值得一提的是，電影《焚城》是劉德華和莫文蔚自《童夢奇緣》後時隔19年的再次合作。

▲ 《焚城》

末日景象震撼眼球

至於首張前導海報內，兩名穿著保護服的消防員，站在被輻射摧殘的旺角彌敦道街頭，上空籠罩著濃厚的末日氣息，彷彿整個香港已成廢墟。

而多張概念海報一如末日寓言，呈現假若輻射洩漏後，天壇大佛、中環香港匯豐總行大廈、尖沙咀鐘樓等香港地標在輻射蹂躪下頓成廢墟的凋零景象。一系列海報及預告大字標示：「如果，輻射擴散全港，呢個就係我哋嘅未來。」句子如同警鐘長鳴，讓人不禁聯想災難來臨的真實性，深刻體會到電影營造的末世氣氛！

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反映社會議題

今次的《焚城》將目光投向日益嚴重的垃圾回收和環保問題，以災難片的形式揭示人禍可能帶來的巨大危機。監製江志強在談及拍攝初衷時坦言，自己是受到一則關於「有毒洋垃圾轉運」的真實報導啟發。報道稱一些發達國家將有毒電子垃圾轉運至香港，香港已淪為全球電子垃圾中轉站。而這些廢料中藏有的有害物質，正會對環境和居民生命造成嚴重危害。

看似遙遠的輻射災難其實與每個香港人息息相關，希望透過這場由回收場中的高強度放射物「銫137」引發的輻射災難，能讓背後那些存在於現實中的種種社會現象，被更多觀眾關注。

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