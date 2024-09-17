  • 35°C
香港時間：2024917日 (二) 14:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《焚城》香港淪為「輻地」　劉德華莫文蔚相隔19年再次合作

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 44 分鐘前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《焚城》劉德華

以「香港史上首部以輻射災難為題材電影」作賣點的《焚城》，由兩屆金像獎最佳攝影潘耀明執導，演員劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮、廖子妤、何啟華、魏浚笙、梁仲恆等。

《焚城》電影首2支先導預告片、前導海報及多張概念海報亦曝光。預告片一開場交待粉嶺的回收場發生輻射洩漏，災難迅速擴散全港，消防員深入危險現場救災。

《焚城》

戲中飾演環保專家的劉德華、身為高官的莫文蔚、以及白宇、謝君豪、王菀之、林保怡等主演逐一現身，而王丹妮、廖子妤、何啟華、魏浚笙、梁仲恆、林家熙、黃愷傑的消防員造型，亦在預告中初次曝光。災難當前眾人神情繃緊，華仔更頹然落淚，暗示戲中輻災隨時吞噬整個香港！

另一支預告片亦交待粉嶺的回收場發生輻射洩漏，現場驗出致命高強度放射物「銫137」，受影響的市民出現皮膚潰爛症狀、器官衰竭，甚至死亡，讓人不寒而慄，香港隨時變成下一個戈亞尼亞（「戈亞尼亞事故」為世上最嚴重的放射性事故之一）。

《焚城》

預告中，消防隊長黎杰峰（白宇飾）帶領一眾手足走到災場前線拯救生命，並要在24小時內尋找輻射源頭，力阻災難波及全港。背後策劃救災計劃，為環保專家范偉立（劉德華飾）與代理特首Cecilia（莫文蔚飾）率領的緊急危機應變小組。

然而眾人立場分歧，范與戲中多名高官針峰相對，互不相讓。范偉立一句「你真的連一個逃生的機會都不給他們嗎」，道出了這場人性博弈中最震懾人心的部分，在災難之下的每一次抉擇，都將牽動著700多萬人的性命，一場輻害隨時吞噬整個香港！他們能否在這場只剩24小時的生存倒數中，逆轉這場輻滅全城的危機?

值得一提的是，電影《焚城》是劉德華和莫文蔚自《童夢奇緣》後時隔19年的再次合作。

《焚城》

末日景象震撼眼球

至於首張前導海報內，兩名穿著保護服的消防員，站在被輻射摧殘的旺角彌敦道街頭，上空籠罩著濃厚的末日氣息，彷彿整個香港已成廢墟。

而多張概念海報一如末日寓言，呈現假若輻射洩漏後，天壇大佛、中環香港匯豐總行大廈、尖沙咀鐘樓等香港地標在輻射蹂躪下頓成廢墟的凋零景象。一系列海報及預告大字標示：「如果，輻射擴散全港，呢個就係我哋嘅未來。」句子如同警鐘長鳴，讓人不禁聯想災難來臨的真實性，深刻體會到電影營造的末世氣氛！

點擊圖片放大
+4
+3

反映社會議題

今次的《焚城》將目光投向日益嚴重的垃圾回收和環保問題，以災難片的形式揭示人禍可能帶來的巨大危機。監製江志強在談及拍攝初衷時坦言，自己是受到一則關於「有毒洋垃圾轉運」的真實報導啟發。報道稱一些發達國家將有毒電子垃圾轉運至香港，香港已淪為全球電子垃圾中轉站。而這些廢料中藏有的有害物質，正會對環境和居民生命造成嚴重危害。

看似遙遠的輻射災難其實與每個香港人息息相關，希望透過這場由回收場中的高強度放射物「銫137」引發的輻射災難，能讓背後那些存在於現實中的種種社會現象，被更多觀眾關注。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

我談的那場戀愛丨何妙祺感激吳君如無酬演出　陳慶嘉讚鄧麗欣表現超乎預期
21:08 2024/09/05
我談的那場戀愛丨何妙祺感激吳君如無酬演出　陳慶嘉讚鄧麗欣表現超乎預期
紮職3丨黃宗澤盼保育港產江湖電影　張繼聰明年首做導演拍輕喜劇
13:59 2024/08/22
紮職3丨黃宗澤盼保育港產江湖電影　張繼聰明年首做導演拍輕喜劇
變形金剛初始篇丨回到那些年原點　揭柯柏文麥加登由好兄弟成宿敵之謎
11:56 2024/09/05
變形金剛初始篇丨回到那些年原點　揭柯柏文麥加登由好兄弟成宿敵之謎

你可能感興趣

我談的那場戀愛丨何妙祺感激吳君如無酬演出　陳慶嘉讚鄧麗欣表現超乎預期
21:08 2024/09/05
我談的那場戀愛丨何妙祺感激吳君如無酬演出　陳慶嘉讚鄧麗欣表現超乎預期
紮職3丨黃宗澤盼保育港產江湖電影　張繼聰明年首做導演拍輕喜劇
13:59 2024/08/22
紮職3丨黃宗澤盼保育港產江湖電影　張繼聰明年首做導演拍輕喜劇
變形金剛初始篇丨回到那些年原點　揭柯柏文麥加登由好兄弟成宿敵之謎
11:56 2024/09/05
變形金剛初始篇丨回到那些年原點　揭柯柏文麥加登由好兄弟成宿敵之謎
劉德華 莫文蔚 導演 電影 監製

最高瀏覽

中秋節禁忌｜中秋節是「極陰日」4生肖沖煞要避月　玄學家公開10大禁忌+開運法
中秋節禁忌｜中秋節是「極陰日」4生肖沖煞要避月　玄學家公開10大禁忌+開運法
學生自殺︱中四男生元朗墮樓亡同學揭身世悲慘　遭父母家暴放學需送外賣賺錢
學生自殺︱中四男生元朗墮樓亡同學揭身世悲慘　遭父母家暴放學需送外賣賺錢
急症室最長等候時間（09月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月17日 時間12:05）
脂肪肝｜IT主管體重逾200磅　遵醫囑少吃2類食物激減20磅2個月逆轉脂肪肝
脂肪肝｜IT主管體重逾200磅　遵醫囑少吃2類食物激減20磅2個月逆轉脂肪肝
儲蓄理財｜港男奉行3大原則月儲$3.5萬　有錢去旅行兼計劃50歲前退休
儲蓄理財｜港男奉行3大原則月儲$3.5萬　有錢去旅行兼計劃50歲前退休