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荒謬身世︱父母貪玩帶全家驗DNA驚揭12歲仔非親生　尋親結局跌破眼鏡

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 29 分鐘前

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父母貪玩帶全家驗DNA驚揭12歲仔非親生　尋親結局跌破眼鏡

【DNA檢測/血緣關係/人工受孕/烏龍事件】幫陌生人養了12年兒子！美國猶他州一對夫婦因貪玩，帶全家做DNA檢測，結果竟發現12歲的小兒子與他們無血緣關係。小兒子知情後提出要尋找親生父母，他們最終亦揭開了讓人大跌眼鏡的真相。

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據外媒報道，事件中的貪玩夫婦早於高中時期相識相戀，並在2003年結婚後誕下大兒子。後來，妻子Donna Johnson因身體原因無法自然受孕，於是在2007年與丈夫Vanner商討後，決定進行人工受孕。在多次嘗試後，妻子成功懷孕並順利生下小兒子，自此過著一家四口的幸福生活。

貪玩驗DNA 驚揭小兒子無血緣關係

12年後，妻子某天突發奇想，要帶著丈夫及2個兒子做DNA檢測，心想過程一定「很有趣」。怎料，檢測結果卻讓他們震驚：大兒子證實是親生兒子，但12歲的小兒子卻與丈夫Vanner無血緣關係；這意味著夫婦二人幫另一陌生人養了12年的孩子。

夫婦面對此結果雖感到錯愕，但他們仍選擇將此真相告訴小兒子。而小兒子在知道真相後，不但沒有吵鬧，平靜地接受了事實，還主動提出自己想要知道生父是誰。於是，一家人再做了一次DNA檢測，經資料庫人脈翻找，他們最終尋得了小兒子的親生爸爸Devin McNeil。

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人工受孕時「擺烏龍」 結局跌破眼鏡

經過調查，原來，當年妻子Donna在診所進行人工受孕時，Devin和他的妻子也在同一間診所進行人工受孕。而Devin的精子意外被重複使用在Donna身上，才導致了如今的荒謬情況。

真相披露後，Devin並沒有和Vanner夫婦爭奪他們小兒子的撫養權，兩家人反而成為了好朋友，經常聊天問候。2022年，兩家人與當年造成疏忽的診所達成和解。

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