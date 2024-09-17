女強人︱林明禎14歲起打工供養兩弟弟　單親成長從小跟母姓1個原因不求助爸爸

▲ 林明禎14歲起打工供養兩弟弟。

【林明禎/呂爵安/女神/Edan/MIRROR】「大馬女神」林明禎被MIRROR成員呂爵安(Edan)力追，不過明禎強調兩人關係只是朋友，暫時以事業為重。明禎有別於一般女生需靠男人供養，而是選擇做女強人賺錢自給外，更能供養家庭，這與她成長背景有很大關係。外界可能聚焦於她的身材與樣貌，但其實她14歲起就開始打工養兩個弟弟，因為爸爸另組家庭，父女感情生疏，所以她的生活再苦都選擇靠自己。

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林明禎單親家庭成長

現年34歲的林明禎在9歲那年父母離異，自此與母親、姊姊及兩個弟弟相依為命，一家五口感情深厚，而姊弟們也從此跟母親姓「林」。林明禎與父親關係疏離，就算小時的日子過得再苦，也不會找爸爸，她認為對方已另組家庭，何必打擾父親。

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林明禎「姊代母職」

由於媽媽要到新加坡賺錢養家，所以林明禎9歲起就「姊代母職」幫弟弟洗澡、沖奶、換片，她自言兩個弟弟「就像我的孩子一樣」！林明禎因為媽媽外出工作的關係，所以被安排在親戚家中寄宿，因而被取笑為「沒有父母的小孩」。而且居住環境惡劣，半夜會有蛇出沒的茅草屋中，所以明禎從小就希望賺錢改善家庭生活，入行後努力工作，讓媽媽享清福。

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林明禎努力融入香港生活

林明禎為了打入香港市場積極學講廣東話，已拍攝多部港產片的她，可以不用配音，而唸對白而觀眾們也不需「睇字幕」了。她也積極融入香港的生活，曾在節目內表示，自己很愛吃咖喱魚蛋、 叉燒飯、沙嗲牛肉麵，而她也有一個廚師夢，希望進修廚藝成為一名廚師。

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