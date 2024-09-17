  • 34°C
香港時間：2024917日 (二) 16:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

女強人︱林明禎14歲起打工供養兩弟弟　單親成長從小跟母姓1個原因不求助爸爸

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 44 分鐘前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

林明禎14歲起打工供養兩弟弟。

【林明禎/呂爵安/女神/Edan/MIRROR】「大馬女神」林明禎被MIRROR成員呂爵安(Edan)力追，不過明禎強調兩人關係只是朋友，暫時以事業為重。明禎有別於一般女生需靠男人供養，而是選擇做女強人賺錢自給外，更能供養家庭，這與她成長背景有很大關係。外界可能聚焦於她的身材與樣貌，但其實她14歲起就開始打工養兩個弟弟，因為爸爸另組家庭，父女感情生疏，所以她的生活再苦都選擇靠自己。

最新照片:

湊得輕鬆啲
女神媽媽｜孫慧雪結婚產子宅男粉絲暴跌　佗仔大出血要打針保胎拒再追女

林明禎單親家庭成長

現年34歲的林明禎在9歲那年父母離異，自此與母親、姊姊及兩個弟弟相依為命，一家五口感情深厚，而姊弟們也從此跟母親姓「林」。林明禎與父親關係疏離，就算小時的日子過得再苦，也不會找爸爸，她認為對方已另組家庭，何必打擾父親。

點擊圖片放大
+6
+5

林明禎「姊代母職」

由於媽媽要到新加坡賺錢養家，所以林明禎9歲起就「姊代母職」幫弟弟洗澡、沖奶、換片，她自言兩個弟弟「就像我的孩子一樣」！林明禎因為媽媽外出工作的關係，所以被安排在親戚家中寄宿，因而被取笑為「沒有父母的小孩」。而且居住環境惡劣，半夜會有蛇出沒的茅草屋中，所以明禎從小就希望賺錢改善家庭生活，入行後努力工作，讓媽媽享清福。

點擊圖片放大
+6
+5

林明禎努力融入香港生活

林明禎為了打入香港市場積極學講廣東話，已拍攝多部港產片的她，可以不用配音，而唸對白而觀眾們也不需「睇字幕」了。她也積極融入香港的生活，曾在節目內表示，自己很愛吃咖喱魚蛋、 叉燒飯、沙嗲牛肉麵，而她也有一個廚師夢，希望進修廚藝成為一名廚師。

點擊圖片放大
+7
+6

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

古天樂母校｜古天樂返母校揭當年是排球健將　Band 1迦密中學曾誕DSE超級狀元
今日 13:40
古天樂母校｜古天樂返母校揭當年是排球健將　Band 1迦密中學曾誕DSE超級狀元
中秋賞月好去處2024｜10大中秋賞月好去處+交通攻略　無敵海景草地野餐+免費觀星望遠鏡近距離賞月
今日 14:00
中秋賞月好去處2024｜10大中秋賞月好去處+交通攻略　無敵海景草地野餐+免費觀星望遠鏡近距離賞月

你可能感興趣

古天樂母校｜古天樂返母校揭當年是排球健將　Band 1迦密中學曾誕DSE超級狀元
今日 13:40
古天樂母校｜古天樂返母校揭當年是排球健將　Band 1迦密中學曾誕DSE超級狀元
中秋賞月好去處2024｜10大中秋賞月好去處+交通攻略　無敵海景草地野餐+免費觀星望遠鏡近距離賞月
今日 14:00
中秋賞月好去處2024｜10大中秋賞月好去處+交通攻略　無敵海景草地野餐+免費觀星望遠鏡近距離賞月
林明禎 家庭教育 呂爵安 Mirror 單親家庭

最高瀏覽

中秋節禁忌｜中秋節是「極陰日」4生肖沖煞要避月　玄學家公開10大禁忌+開運法
中秋節禁忌｜中秋節是「極陰日」4生肖沖煞要避月　玄學家公開10大禁忌+開運法
學生自殺︱中四男生元朗墮樓亡同學揭身世悲慘　遭父母家暴放學需送外賣賺錢
學生自殺︱中四男生元朗墮樓亡同學揭身世悲慘　遭父母家暴放學需送外賣賺錢
急症室最長等候時間（09月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月17日 時間12:05）
脂肪肝｜IT主管體重逾200磅　遵醫囑少吃2類食物激減20磅2個月逆轉脂肪肝
脂肪肝｜IT主管體重逾200磅　遵醫囑少吃2類食物激減20磅2個月逆轉脂肪肝
儲蓄理財｜港男奉行3大原則月儲$3.5萬　有錢去旅行兼計劃50歲前退休
儲蓄理財｜港男奉行3大原則月儲$3.5萬　有錢去旅行兼計劃50歲前退休