河馬BB｜侏儒河馬BB出世2個月變「趣怪小明星」 帶摯泰國動物園吸近雙倍遊客
親子好去處
撰文： 王明芳
發布時間： 11 分鐘前
【泰國親子遊/泰國動物園/侏儒河馬BB】香港一對龍鳳胎大貓熊上月出世後，深受港人歡迎，舉手投足都掀動大家的心靈。泰國動物園7月亦迎來一隻侏儒河馬BB，因其可愛嬌小的身形，又經常跑跑跳跳，配合有趣的動作及表情，旋即在當地爆紅，遊客人數比之前接近翻倍。
位於泰國中部春武里府的綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo），有一隻在今年7月出生的雌性侏儒河馬（又稱倭河馬）BB，經大眾改名為「彈跳豬（Moo Deng）」。動物園官網不時在社交平台分享「彈跳豬」的成長片段，成功在當地掀起一股河馬熱潮。
▼點擊圖片放大
+8
+7
最新影片推介：
根據泰國媒體數據顯示，在9月5至11日期間，有1.4萬名遊客到訪動物園，比前兩週平均9,000人明顯增加。但隨著遊客數量翻倍，園方發現部分遊客向河馬BB拋擲東西或潑水，又試圖將牠從睡眠中叫醒。動物園發聲明表示，不容許出現殘忍行為，會對河馬造成危險。
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：