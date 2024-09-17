  • 32°C
香港時間：2024917日 (二) 18:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

河馬BB｜侏儒河馬BB出世2個月變「趣怪小明星」　帶摯泰國動物園吸近雙倍遊客

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 11 分鐘前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

泰國一個動物園於7月迎來一隻侏儒河馬BB，樣子非常趣怪，吸引大批遊客前來探望。

【泰國親子遊/泰國動物園/侏儒河馬BB】香港一對龍鳳胎大貓熊上月出世後，深受港人歡迎，舉手投足都掀動大家的心靈。泰國動物園7月亦迎來一隻侏儒河馬BB，因其可愛嬌小的身形，又經常跑跑跳跳，配合有趣的動作及表情，旋即在當地爆紅，遊客人數比之前接近翻倍。

泰國動物園7月迎來一隻侏儒河馬BB。（facebook圖片）

位於泰國中部春武里府的綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo），有一隻在今年7月出生的雌性侏儒河馬（又稱倭河馬）BB，經大眾改名為「彈跳豬（Moo Deng）」。動物園官網不時在社交平台分享「彈跳豬」的成長片段，成功在當地掀起一股河馬熱潮。

點擊圖片放大
+8
+7

最新影片推介：

童學園
校長訪問｜樂景幼稚園翻新校園設10大學習區域　引入STEM教育法訓練創意思維

根據泰國媒體數據顯示，在9月5至11日期間，有1.4萬名遊客到訪動物園，比前兩週平均9,000人明顯增加。但隨著遊客數量翻倍，園方發現部分遊客向河馬BB拋擲東西或潑水，又試圖將牠從睡眠中叫醒。動物園發聲明表示，不容許出現殘忍行為，會對河馬造成危險。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子好去處｜沙田新城市廣場逾2萬呎Chill Park開幕　必影5大打卡位+80隻迷你熊貓BB
20:56 2024/09/13
親子好去處｜沙田新城市廣場逾2萬呎Chill Park開幕　必影5大打卡位+80隻迷你熊貓BB
港產大熊貓｜大熊貓龍鳳胎BB滿月在即　海洋公園免費派815份豬腳薑【附參加方法】
12:29 2024/09/11
港產大熊貓｜大熊貓龍鳳胎BB滿月在即　海洋公園免費派815份豬腳薑【附參加方法】
日本旅遊｜任天堂博物館10月京都開幕　現已接受10、11月門票抽籤
15:30 2024/08/30
日本旅遊｜任天堂博物館10月京都開幕　現已接受10、11月門票抽籤

你可能感興趣

親子好去處｜沙田新城市廣場逾2萬呎Chill Park開幕　必影5大打卡位+80隻迷你熊貓BB
20:56 2024/09/13
親子好去處｜沙田新城市廣場逾2萬呎Chill Park開幕　必影5大打卡位+80隻迷你熊貓BB
港產大熊貓｜大熊貓龍鳳胎BB滿月在即　海洋公園免費派815份豬腳薑【附參加方法】
12:29 2024/09/11
港產大熊貓｜大熊貓龍鳳胎BB滿月在即　海洋公園免費派815份豬腳薑【附參加方法】
日本旅遊｜任天堂博物館10月京都開幕　現已接受10、11月門票抽籤
15:30 2024/08/30
日本旅遊｜任天堂博物館10月京都開幕　現已接受10、11月門票抽籤
旅遊資訊 旅遊熱話 親子活動 好去處 網絡熱話 泰國 動物園

最高瀏覽

中秋節禁忌｜中秋節是「極陰日」4生肖沖煞要避月　玄學家公開10大禁忌+開運法
中秋節禁忌｜中秋節是「極陰日」4生肖沖煞要避月　玄學家公開10大禁忌+開運法
學生自殺︱中四男生元朗墮樓亡同學揭身世悲慘　遭父母家暴放學需送外賣賺錢
學生自殺︱中四男生元朗墮樓亡同學揭身世悲慘　遭父母家暴放學需送外賣賺錢
急症室最長等候時間（09月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月17日 時間12:05）
脂肪肝｜IT主管體重逾200磅　遵醫囑少吃2類食物激減20磅2個月逆轉脂肪肝
脂肪肝｜IT主管體重逾200磅　遵醫囑少吃2類食物激減20磅2個月逆轉脂肪肝
儲蓄理財｜港男奉行3大原則月儲$3.5萬　有錢去旅行兼計劃50歲前退休
儲蓄理財｜港男奉行3大原則月儲$3.5萬　有錢去旅行兼計劃50歲前退休