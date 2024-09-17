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伍允龍愛睇動漫打機儲玩具　網民認證「王九」完全憑實力單身

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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網民認證伍允龍憑實力單身。

昨晚（9月16日），「王九」伍允龍與「信一」劉俊謙在現身沙田出席電影《武替道》首映禮，而早前伍允龍被發現疑攜女友到澳門睇林峯演唱會斷正，可是他解釋對方不是女朋友。

伍允龍指同行女士只是認識多年的教會朋友，只是因為對方喜歡林峯而才一起睇騷，而女方已有男朋友。昨日生日47歲生日的伍允龍被問願望是否早日出pool拍拖，他笑言：「感情順其自然啦。」

伍允龍入行以來與鍾嘉欣有過一段地下情，二人於2007年交往，可是2015年分手，此後伍允龍一直單身。在2015年，伍允龍拍TVB劇《城寨英雄》時，曾與在同的劉佩玥傳緋聞，二人在該劇推出後亦常以熒幕情侶檔出席活動，但二人皆否認有跟對方交往。

林峯演唱會丨伍允龍攜女伴過澳門睇騷　林峯預告紅館個唱「城寨四子」齊上台

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不折不扣宅男伍允龍

其實近日連登網民翻查多編伍允龍報道，「證實」伍允龍宅男人設並非假象，而是不折不扣的宅男，包括入坑《變型金剛》40年﹑大學時期大量購買漫畫書﹑出席動漫節為買玩具及取得漫畫家簽名，而當中最為連登網友熱議，則來自一篇訪問伍允龍個人興趣—打機。

眼利的網友留意到伍允龍受訪時表示當年曾有女藝人請教打機事宜，可惜未有下文，可見「教靚女打機真係教靚女打機」，可見伍允龍「憑實力單身」。

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