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極端天氣｜港燈：已更新杏花邨等地變電站的要求　南丫島電廠機組位置高於山竹襲港最高水位

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發布時間： 5 小時前

最後更新： 17 分鐘前

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港燈料新措施全面落實，可應對至2100年由惡劣和極端天氣帶來的挑戰。（曾耀輝攝）

極端天氣情況近年愈趨頻繁，港燈更新配電變電站的要求，及提升高風險變電站的設備，增強電力設施的抵禦能力，料2026年初完成所有提升工程。港燈預料，只要措施全面落實，有能力應對至80年後，即2100年由惡劣和極端天氣帶來的挑戰。

現時本港的平均主水平基準為1.3米，2018年超強颱風山竹來襲時，港島東部港燈的設施錄得水浸最高水位達+5.45 米主水平基準，7個位於杏花邨的配電/變電站受水浸影響。去年9月世紀暴雨，10個位於港島東的配電/變電站亦受影響。

港燈輸配電科總經理楊廣通指，據土木工程拓展署研究報告，6個在港燈供電範圍內的地區，包括杏花邨、海怡半島、堅尼地城、西營盤、上環、石澳村、赤柱及南丫島榕樹灣，被列為高風險地區。考慮海平面高度、越堤浪數據等，港燈制定《發電和輸電設施設計新指引》。2022年6月起，所有新興建的主變電站，防洪能力一律要提升至可以應付+7米主水平基準的水浸情況。

楊廣通又指，除非較地庫變電站設有更低的地庫樓層，並滿足更嚴格的防洪要求，如設有排水泵及排水設備等，否則港燈不接受設置在地庫內的變電站的規劃。他續指，如個別樓宇發展商未能符合新要求，須提交防洪影響評估結果及全面的雨水渠設計，港燈會獨立審視，才考慮接受地面高度低於新標準的規劃。港燈補充指，現時暫未有發展商提出相關要求。

至於現有的變電站，港燈正加裝或提升擋水牆至6米主水平基準，預計到2026年初完成所有提升工程。當中港島北部13座主要電站中，有10座的地面高度低於6米主水平基準，港燈已為全部發電站已安裝防洪閘門。地面的主電站閘門亦已更換為防洪閘門，防水能力提升至+6.0米主水平基準；另將分區變壓器的跳閘電路改用防水終端或防水外殼保護，部分控制櫃亦改用防水外殼或將其抬高。

港燈發電科總經理周火勝表示，除上述措施外，港燈亦定期清理去水渠道及修葺樹木外，及完善應對惡劣以至極端天氣的軟件配套，包括在超強颱風襲港時，安排足夠營運和維修人員在發電廠留守，及通過定期演習，提高發電廠人員應對暴風和水浸的能力，確保發電機組正常運作。

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變電站及南丫島電廠機組位置已高於山竹襲港最高水位

經歷2018年山竹來襲，及去年的世紀暴雨後，港燈檢視南丫發電廠，為廠內大部分機組加裝或提升擋水牆至主水平基準以上6米；最新落成的12號及將在2029年落成的13號燃氣發電機組，亦達到+7米主水平基準。

港燈於發電廠內多個關鍵地點設防波堤及約2米高的防洪牆，亦於近海位置加裝 「可拆除式防洪閘」，並陸續為重要關鍵發電設施提升或加裝保護裝置，確保即使遇上水浸或極端天氣時，都能夠正常運作。另加設防洪牆及升高海堤高度至+7.5米主水平基準。

周火勝指，是根據中低至中等二氧化碳濃度情景預測顯示，預計到2100年，香港海平面將較2020年的平均海平面上升0.53至0.56米，提升主水平基準至+7米的標準是合理水平。他續指，20、30年前設計有關裝置時，不會考慮到要預防水平面那至7米高度，但極端天氣今年愈來愈嚴重，港燈與政府緊密聯絡，未來會將發電設施的準則提升；有信心南丫發電廠能力應對未來近80年，因水浸及極端天氣帶來的挑戰。

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