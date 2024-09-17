極端天氣｜港燈：變電站及南丫島電廠機組位置已高於山竹襲港最高水位　有信心應對至2100年極端天氣影響

▲ 港燈料新措施全面落實，可應對至2100年由惡劣和極端天氣帶來的挑戰。（曾耀輝攝）

極端天氣情況近年愈趨頻繁，港燈提升電力系統抵禦極端天氣的能力，包括強化南丫發電廠抵禦風暴潮與越堤浪的工作，及新建變電站對抗水浸影響的新措施。港燈預料，只要措施全面落實，有能力應對至21世紀末，即2100年由惡劣和極端天氣帶來的挑戰。

現時本港的平均主水平基準為1.3米，2018年超強颱風山竹來襲時，港島東部港燈的設施錄得水浸最高水位達主水平基準以上5.45 米。港燈其後全面檢視相關地區的所有變電站和南丫發電廠，分階段為變電站加裝或提升擋水牆至主水平基準以上6米；最新落成的12號及將在2029年落成的13號燃氣發電機組，亦達到主水平基準以上7米。港燈預計，至2026年初，有關提升工程將會覆蓋所有距離岸邊100 米內、位處有嚴重水浸風險地區的電力設施。

港燈於發電廠內多個關鍵地點設防波堤及約2米高的防洪牆，亦於近海位置加裝 「可拆除式防洪閘」，並陸續為重要關鍵發電設施提升或加裝保護裝置，確保即使遇上水浸或極端天氣時，都能夠正常運作。港燈會定期清理去水渠道及修葺樹木；在超強颱風襲港時，安排足夠營運和維修人員在發電廠留守，以及通過定期演習，提高發電廠人員應對暴風和水浸的能力，確保發電機組正常運作。

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至於位於社區的電力設施，由前年6月開始，所有新興建的主變電站，防洪能力一律提升至可以應付高度為主水平基準以上7米的水浸情況。電站未來將有足夠能力，去抵禦直至2100年，因水平面上升而可能發生的水浸，而不會影響電力系統的穩定性。

另外，就過往極端天氣時，水浸風險較高的地區，港燈為港島北13座低於水平基準6米的變電站，安裝防洪閘門，並將主閘更換成水密閘門。在杏花邨及柴灣等變電站，則已安裝水浸警報及防水牆等；另於4間位於杏花邨被確認有潛在水浸風險的變電站，將11千伏空氣絕綠開關設備更換為氣體絕線開關設備。

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