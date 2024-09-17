局長民望｜民研：十五位局長最新民望淨值皆為正數　誰居榜首？

▲ 民研最新調查顯示，十五位局長的最新民望淨值皆為正數。（資料圖片）

香港民意研究所最新民調顯示，十五位局長的最新民望淨值皆為正數，其中醫務衞生局局長盧寵茂居榜首，其次為房屋局局長何永賢，教育局局長蔡若蓮則墊底，不過其支持率淨值由負轉正，創上任以來新高。

民研於9月初由真實訪問員以隨機電話抽樣，成功訪問了673位香港居民。按民望淨值排名，由高至低分別是：

醫務衞生局局長盧寵茂（支持率淨值：34%）

房屋局局長何永賢（支持率淨值：31%）

運輸及物流局局長林世雄（支持率淨值：30%）

公務員事務局局長楊何蓓茵（支持率淨值：26%）

發展局局長甯漢豪（支持率淨值：25%）

保安局局長鄧炳強（支持率淨值：25%）

創新科技及工業局局長孫東（支持率淨值：22%）

勞工及福利局局長孫玉菡（支持率淨值：19%）

政制及內地事務局局長曾國衞（支持率淨值：19%）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（支持率淨值：17%）

財經事務及庫務局局長許正宇（支持率淨值：15%）

商務及經濟發展局局長丘應樺（支持率淨值：11%）

民政及青年事務局局長麥美娟（支持率淨值：7%）

環境及生態局局長謝展寰（支持率淨值：2%）

教育局局長蔡若蓮（支持率淨值：1%）

蔡若蓮民望淨值負轉正

對比半年前，楊潤雄及鄧炳強的支持率淨值錄得顯著上升。另外，共有八位局長的支持率淨值創上任以來新高，包括盧寵茂、何永賢、楊何蓓茵、甯漢豪、鄧炳強、孫東、 楊潤雄及蔡若蓮。

若以支持率計，盧寵茂和鄧炳強均獲58%，何永賢和楊潤雄的支持率分別為55%和50%；反對盧寵茂出任醫務衞生局局長的比率有25%，鄧炳強和楊潤雄的反對率均為33%。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】