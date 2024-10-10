施政報告2024前瞻｜高才通料有改良方案　一文看清計劃動向及最新數據【不斷更新】

▲ 高才通計劃檢討已近尾聲，政界《施政報告》將提出新方向及新措施。

【施政報告2024 / 高才通／百強大學／高才續簽／移民／高才就業】高才通計劃檢討已近尾聲，配合三中全會《決定》對港定位，政界料10月16日發表的《施政報告》會提出新方向及新措施。高才通自2022年底推出以來備受關注，TOPick將整合有關數據及政策變動，不斷更新。

施政報告2024懶人包丨行政長官李家超10月16日發表施政報告 各界發表意見

10月10日

施政報告2024前瞻｜人才辦訪問英國、星馬吸國際人才

三中全會《決定》支持香港建立成為「國際高端人才集聚高地」，高才通計劃申請者則有九成幾來自內地，香港人才服務辦公室總監劉鎮漢9月起先後訪問英國、馬來西亞及新加坡，向當地著名大學學生及校友，以及專業人才推廣香港機遇，以及香港招攬人才措施。

在英國，劉鎮漢分別與牛津大學和劍橋大學等五家世界百強大學院校代表交流；十月初則參與新加坡國立大學的就業博覽，向逾1500名學生及校友介紹香港發展概況。劉強調，會繼續前往北美及歐洲等重點市場推廣，招攬不同專業的國際人才。

8月10日

施政報告2024前瞻｜高才申請情況：高收入人才佔近25%

截至今年7月底，高才通計劃共收到93,842宗申請，其中74,587宗獲批，4,531宗被拒。獲批高才中，18,634人屬A類，即高收入人才（全年收入達250萬元或以上）；畢業於全球百強大學的高學歷人才則佔75%。

▲ 截至今年7月底，高才通申請及獲批情況。（經濟日報製圖）

施政報告2024前瞻｜高才來源：九成五來自內地

獲批高才中，70600人來自內地，佔整體近95%，非內地高才僅近4,000人，其中來自加拿大802人、美國750人、澳門則有536人、新加坡277人。

地區 獲批宗數 中國內地 70600 加拿大 802 美國 750 澳洲 536 新加坡 277 其他 1622 總數 74587

高才來自哪些大學？

目前，共有185間在4個排行榜位列全球百強的合資格大學，可申請B、C類高才，其中13間為內地大學，佔整體合資格大學7%。13間內地大學，約3.3萬名畢業生獲批，佔5.6萬名B、C類高才約58.8%。

其中，距離香港最近的中山大學最多，達5,709人；其次為華中科技大學4,747人；第三是浙江大學3,425人。入境處提供20間最多畢業生獲批的大學中，13間內地大學均上榜，另外有2間是加拿大大學、4間澳洲大學以及1間英國大學。

▲ 最多畢業生申請高才通的20間大學。（經濟日報製圖）

施政報告2024前瞻｜2.3萬名高才畢業於外國大學

至於畢業於外國大學的高才，亦有2.3萬人（41.2%）。由於整體獲批高才中，接近9成半（70,600人）來自內地，若撇除A類，粗略估計，料有接近2萬名內地高才，是畢業於海外百強大學。

施政報告2024前瞻｜高才年齡：逾六成半40歲以下

整體獲批高才中，67.8%年齡介乎18至40歲，61歲以上的僅430人。

年齡組別 獲批宗數 18-30 24591 31-40 26009 41-50 18621 51-60 4936 61以上 430 總數 74587

高才就業情況：主要從事金融、創科

港府去年11月收到約2,000名抵港逾6個月的高才及家屬回覆，54%已就業，主要從事金融、創科、商貿等行業。

高才置業情況：多傾向租樓

綜合地產代理消息，內地來港高才傾向租樓，不少選擇啟德、將軍澳等新區，帶動區內租賃需求。早前高才通人才服務協會和教練會的調查顯示，高達86.4%人才家庭選擇租樓，僅8.7%選擇買樓，亦有人選擇住在深圳，在港工作。

受養人情況：近六成18歲以下

根據入境處提供的資料，截至7月底，已有約60,380名高才及66,225名受養人透過計劃來港，即每名高才至少帶着一名家人來港。其中，約39,155名（59.1%）受養人為18歲以下未婚人士。

高才續簽要求：工作須與學歷、專業匹配

已獲批高才年底開始陸續要申請續簽，如要續簽，必須已獲聘用，或已在香港開辦或參與任何業務。港府官員不時強調，高才獲聘的工作，必須與其學歷、專業匹配；薪酬福利條件，也必須達市場水平。例如一個清華大學金融系畢業的高才，若續簽時稱自己正獲聘做的士司機或洗碗工，就肯定不符合續簽要求；而即使從事保險代理，亦須提供各項證明，證實確有營業，而收入與學歷匹配。

有知情者透露，當局審批續簽時必定嚴格把關，形容續簽猶如過篩、汰弱留強，更提醒高才勿打「擦邊球」，更勿輕信所謂中介。

高才通計劃改良方向

政務司司長陳國基早前預告，或納入非全球百強，但某些科目非常出色的大學。建制最大黨民建聯亦建議政府，依據「未來人才需求清單」，推出「高才通計劃2.0」，轉而關注特定「學科」或「研究領域」的排名，精準吸引符合香港產業發展需求的高端人才。

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