高才優才｜港府明年主動出擊搶國際頂尖人才　目標包括Taylor Swift？【不斷更新】

▲ 高才通計劃檢討已近尾聲，政界《施政報告》將提出新方向及新措施。

【施政報告2024 / 高才通／百強大學／高才續簽／移民／高才就業】本屆政府致力搶人才，推出系列招攬人才計劃，配合三中全會《決定》賦予香港的新定位，今年施政報告再出招搶才，包括擴大高才通計劃大學名單，再有13間海內外大學符合資格。另亦會主動出擊，招攬國際頂尖人才、TOPick將整合有關數據及政策變動，不斷更新。

10月16日

明年初主動出擊搶國際頂尖人才 包括國際巨星

除了高才通計劃，政府消息人士透露，計劃明年上半年，透過「優秀人才入境計劃」下設機制，主動出擊，由政府或民間物色、提名頂尖人才，招攬他們來港發展，高科技人才、國際巨星等，都在考慮之內，但若是外界提名，需解釋對方為何屬「頂尖人才」，「Taylor Swift是不是頂尖人才，大家都知，但若提名印度某個明星，可能大家不熟悉。」強調政府會調研核實後才會招攬，至於招攬方式則研究中，透露可度身訂造。

改良「優才」計分制 冀3個月完成審批

政府又計劃在2025年首季或之前優化優才計劃下的「綜合計分制」的準則及安排，消息人士解釋，現時計分制複雜，審批時間長達9個月不理想，未來會考慮提供「分紙」，以是非題形式讓申請人填寫，此外，會改由相關政策局因應香港需求進行審批，目標是在3個月完成審批程序。

再多13間大學獲納高才通計劃

另外，再有13間海內外大學獲納入計劃，包括9間在過去五年於《上海交通大學中國大學排名》位列第11至20名而未包括在現行合資格大學名單的內地大學，包括：

四川大學、北京航空航天大學、東南大學、北京理工大學、中國人民大學、北京師範大學、難開大學、天津大學

以及四間過去5年在《QS世界大學排名》「藝術與設計」範疇位列前五名的專科學院，分別為：

皇家藝術學院；倫敦藝術大學；帕森設計學院、羅德島設計學院

政府致力吸引高收入人才，今日開始，高才通A類，即高收入人才的首個簽證期限由2年延長至3年。消息人士解釋，數據顯示，逾半已抵港A類高才已搵到工，多為高管，創業比例亦較高，9成已婚，平均1人帶1.8個受養人來港，形容是各地都想吸納的對象，所以額外提供便利留才。

施政報告2024懶人包丨行政長官李家超10月16日發表施政報告 各界發表意見

10月15日

施政報告2024前瞻｜消息：高才通增合資格院校

政務司司長陳國基早前預告，或納入非全球百強，但某些科目非常出色的大學。消息指，施政報告會根據香港發展需要，擴大高才通計劃合資格院校名單，令合資格大學的總數增加至約200所。另外，亦會提出更新香港人才需求清單。

民建聯昨日建議，政府應積極主動地向有需要的行業中的國際高端人才發出邀請，譬如一些在外國或者內地知名的學校的一些院士、諾貝爾獎得主、行業領軍人物。

10月14日

施政報告2024前瞻｜或放寬內地人才匯款限制便利在港置業

消息指，港府一直主動爭取放寬人才跨境滙款限制，便利內地人才在港置業、投資，中方亦積極協調。全國人大常委李慧琼透露「有進展」。港區人大代表、立法會議員陳勇認為，可參考將港人內地買樓匯款機制。

10月10日

施政報告2024前瞻｜人才辦訪問英國、星馬吸國際人才

三中全會《決定》支持香港建立成為「國際高端人才集聚高地」，高才通計劃申請者則有九成幾來自內地，香港人才服務辦公室總監劉鎮漢9月起先後訪問英國、馬來西亞及新加坡，向當地著名大學學生及校友，以及專業人才推廣香港機遇，以及香港招攬人才措施。

在英國，劉鎮漢分別與牛津大學和劍橋大學等五家世界百強大學院校代表交流；十月初則參與新加坡國立大學的就業博覽，向逾1500名學生及校友介紹香港發展概況。劉強調，會繼續前往北美及歐洲等重點市場推廣，招攬不同專業的國際人才。

8月10日

施政報告2024前瞻｜高才申請情況：高收入人才佔近25%

截至今年7月底，高才通計劃共收到93,842宗申請，其中74,587宗獲批，4,531宗被拒。獲批高才中，18,634人屬A類，即高收入人才（全年收入達250萬元或以上）；畢業於全球百強大學的高學歷人才則佔75%。

▲ 截至今年7月底，高才通申請及獲批情況。（經濟日報製圖）

施政報告2024前瞻｜高才來源：九成五來自內地

獲批高才中，70600人來自內地，佔整體近95%，非內地高才僅近4,000人，其中來自加拿大802人、美國750人、澳門則有536人、新加坡277人。

地區 獲批宗數 中國內地 70600 加拿大 802 美國 750 澳洲 536 新加坡 277 其他 1622 總數 74587

高才來自哪些大學？

目前，共有185間在4個排行榜位列全球百強的合資格大學，可申請B、C類高才，其中13間為內地大學，佔整體合資格大學7%。13間內地大學，約3.3萬名畢業生獲批，佔5.6萬名B、C類高才約58.8%。

其中，距離香港最近的中山大學最多，達5,709人；其次為華中科技大學4,747人；第三是浙江大學3,425人。入境處提供20間最多畢業生獲批的大學中，13間內地大學均上榜，另外有2間是加拿大大學、4間澳洲大學以及1間英國大學。

▲ 最多畢業生申請高才通的20間大學。（經濟日報製圖）

施政報告2024前瞻｜2.3萬名高才畢業於外國大學

至於畢業於外國大學的高才，亦有2.3萬人（41.2%）。由於整體獲批高才中，接近9成半（70,600人）來自內地，若撇除A類，粗略估計，料有接近2萬名內地高才，是畢業於海外百強大學。

施政報告2024前瞻｜高才年齡：逾六成半40歲以下

整體獲批高才中，67.8%年齡介乎18至40歲，61歲以上的僅430人。

年齡組別 獲批宗數 18-30 24591 31-40 26009 41-50 18621 51-60 4936 61以上 430 總數 74587

高才就業情況：主要從事金融、創科

港府去年11月收到約2,000名抵港逾6個月的高才及家屬回覆，54%已就業，主要從事金融、創科、商貿等行業。

高才置業情況：多傾向租樓

綜合地產代理消息，內地來港高才傾向租樓，不少選擇啟德、將軍澳等新區，帶動區內租賃需求。早前高才通人才服務協會和教聯會的調查顯示，高達86.4%人才家庭選擇租樓，僅8.7%選擇買樓，亦有人選擇住在深圳，在港工作。

受養人情況：近六成18歲以下

根據入境處提供的資料，截至7月底，已有約60,380名高才及66,225名受養人透過計劃來港，即每名高才至少帶着一名家人來港。其中，約39,155名（59.1%）受養人為18歲以下未婚人士。

高才續簽要求：工作須與學歷、專業匹配

已獲批高才年底開始陸續要申請續簽，如要續簽，必須已獲聘用，或已在香港開辦或參與任何業務。港府官員不時強調，高才獲聘的工作，必須與其學歷、專業匹配；薪酬福利條件，也必須達市場水平。例如一個清華大學金融系畢業的高才，若續簽時稱自己正獲聘做的士司機或洗碗工，就肯定不符合續簽要求；而即使從事保險代理，亦須提供各項證明，證實確有營業，而收入與學歷匹配。

有知情者透露，當局審批續簽時必定嚴格把關，形容續簽猶如過篩、汰弱留強，更提醒高才勿打「擦邊球」，更勿輕信所謂中介。

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