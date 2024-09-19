高才通｜施政報告料有改良方案　一文看清申請情況　哪些大學最多高才申請

▲ 港府料改良高才通計劃。（資料圖片）

【高才通／施政報告／百強大學／高才續簽／移民／高才就業】高才通計劃檢討已近尾聲，配合三中全會《決定》對港定位，政界料10月16日發表的《施政報告》會提出新方向及新措施。高才通自2022年底推出以來備受關注，TOPick將整合有關數據及政策變動，不斷更新。

高才申請情況：高收入人才佔近25%

截至今年7月底，高才通計劃共收到93,842宗申請，其中74,587宗獲批，4,531宗被拒。獲批高才中，18,634人屬A類，即高收入人才（全年收入達250萬元或以上）；畢業於全球百強大學的高學歷人才則佔75%。

▲ 截至今年7月底，高才通申請及獲批情況。（經濟日報製圖）

高才來源：九成五來自內地

獲批高才中，70600人來自內地，佔整體近95%，非內地高才僅近4,000人，其中來自加拿大802人、美國750人、澳門則有536人、新加坡277人。

地區 獲批宗數 中國內地 70600 加拿大 802 美國 750 澳洲 536 新加坡 277 其他 1622 總數 74587

高才來自哪些大學？

目前，共有185間在4個排行榜位列全球百強的合資格大學，可申請B、C類高才，其中13間為內地大學，佔整體合資格大學7%。13間內地大學，約3.3萬名畢業生獲批，佔5.6萬名B、C類高才約58.8%。

其中，距離香港最近的中山大學最多，達5,709人；其次為華中科技大學4,747人；第三是浙江大學3,425人。入境處提供20間最多畢業生獲批的大學中，13間內地大學均上榜，另外有2間是加拿大大學、4間澳洲大學以及1間英國大學。

▲ 最多畢業生申請高才通的20間大學。（經濟日報製圖）

2.3萬名高才畢業於外國大學

至於畢業於外國大學的高才，亦有2.3萬人（41.2%）。由於整體獲批高才中，接近9成半（70,600人）來自內地，若撇除A類，粗略估計，料有接近2萬名內地高才，是畢業於海外百強大學。

高才年齡：逾六成半40歲以下

整體獲批高才中，67.8%年齡介乎18至40歲，61歲以上的僅430人。

年齡組別 獲批宗數 18-30 24591 31-40 26009 41-50 18621 51-60 4936 61以上 430 總數 74587

高才就業情況：主要從事金融、創科

港府去年11月收到約2,000名抵港逾6個月的高才及家屬回覆，54%已就業，主要從事金融、創科、商貿等行業。

高才置業情況：多傾向租樓

綜合地產代理消息，內地來港高才傾向租樓，不少選擇啟德、將軍澳等新區，帶動區內租賃需求。早前高才通人才服務協會和教練會的調查顯示，高達86.4%人才家庭選擇租樓，僅8.7%選擇買樓，亦有人選擇住在深圳，在港工作。

受養人情況：近六成18歲以下

根據入境處提供的資料，截至7月底，已有約60,380名高才及66,225名受養人透過計劃來港，即每名高才至少帶着一名家人來港。其中，約39,155名（59.1%）受養人為18歲以下未婚人士。

高才續簽要求：工作須與學歷、專業匹配

已獲批高才年底開始陸續要申請續簽，如要續簽，必須已獲聘用，或已在香港開辦或參與任何業務。港府官員不時強調，高才獲聘的工作，必須與其學歷、專業匹配；薪酬福利條件，也必須達市場水平。例如一個清華大學金融系畢業的高才，若續簽時稱自己正獲聘做的士司機或洗碗工，就肯定不符合續簽要求；而即使從事保險代理，亦須提供各項證明，證實確有營業，而收入與學歷匹配。

有知情者透露，當局審批續簽時必定嚴格把關，形容續簽猶如過篩、汰弱留強，更提醒高才勿打「擦邊球」，更勿輕信所謂中介。

高才通計劃改良方向

政務司司長陳國基早前預告，或納入非全球百強，但某些科目非常出色的大學。建制最大黨民建聯亦建議政府，依據「未來人才需求清單」，推出「高才通計劃2.0」，轉而關注特定「學科」或「研究領域」的排名，精準吸引符合香港產業發展需求的高端人才。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】