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國慶優惠｜日本城逾500款貨品75折優惠　 廚具/清潔用品/行李箱/洗衣球低至$7.5

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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日本城快閃75折慶國慶，$7.5抵買保鮮袋/衣物柔順劑/洗潔精。

【國慶75周年/日本城/快閃優惠/靚媽精明眼】為了慶祝國慶75周年，除了政府和各界推出多項優惠，日本城從即日起推出超過500款商品的75折優惠，讓消費者在這個特別的節日裡盡情享受購物的樂趣。此次優惠適用於全線門市及網店，無論是在線上還是線下，大家都能輕鬆找到超值商品！

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童學園
校長訪問｜樂景幼稚園翻新校園設10大學習區域　引入STEM教育法訓練創意思維

日本城優惠｜逾500款貨品75折

此次促銷活動的商品種類繁多，人氣熱賣品食品包括百德阿姨的盒裝長通粉、日清即食麵，童心點心麵、汽水、日清純正芝麻香油等。大部分商品在各大門市都有銷售，但具體款式的供應會因店鋪而異。

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日本城優惠｜指定商品低至$7.5

除了75折的優惠，日本城還特別推出限時快閃優惠，部分商品僅需$7.5即可購得，如保鮮袋、衣物柔順劑和洗潔精等，以超抵價發售。消費者可以選擇在線購買後到門市取貨，既方便又快捷。下單後，消費者只需等待2小時即可到店取貨，但大家需要注意，優惠商品數量有限，售完即止，大家把握機會掃貨！

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