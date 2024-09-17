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剝削外勞｜李家超：已成立跨部門調查隊跟進　適當情況下會通知內地單位

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 54 分鐘前

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特首李家超今日指，特區政府已經成立了跨部門調查隊。(彭大偉攝)

近期有建造業外勞投訴遭剋扣工資或無理解僱，特首李家超今日（17日）回應指，特區政府已經成立了跨部門調查隊，調查隊除了勞工處，亦有警方或相關的執法部門，發展局亦會參與；亦會在適當情況下通知內地的一些單位。他指，有很多投訴涉及一些代理或中介，或者是「艇仔」，當局會嚴肅地處理，若違反法律，一定會依法處理。

李家超今日（17日）出席行會前強調，不會容許任何違反香港《僱傭條例》的行為，

無論他是本地勞工，或者是外來勞工，都受到我們的勞工法例保障。我們會大力打擊，一定會依法嚴懲。

在輸入勞工方面，李家超指，政策是本地就業優先，會確保本地工人的工資，所以任何輸入來香港的工人，工資不能夠低於行業的中位數，確保不會有廉價勞工。但他提到，本港目前失業率為3%，統計學上可算是「全民就業」，香港勞工市場在不同領域是有短缺的地方，特別在勞工高齡化方面，例如建造業，建造業的商會說過其勞工仍然是短缺的；餐飲聯業協會亦說人手是短缺，甚至是有20%至30%。當局會認真審視每個情況，例如，最近關於輸入一些建造業的勞工申請，亦審視過實際情況後沒有批准。

三層應急機制有要優化的地方

對於近日有學童輕生，李家超指，感到很難過，強調政府已經設立三層應急機制，機制要繼續存在，確保有需要的個案得到處理，但當中有要優化的地方，特別是第二層機制使用的數字比第三層要少，認為如果是一個正常的三層機制，應該像一個三角形。他亦理解學校，無論是校長或教職員都很關心學生，很可能一下子就跳到最急切處理級別，縱然未必需要，但有時可能以第二層機制處理比去醫院更好。

李家超認為，一些優化措施，包括會否令學校校長、教師或有關人士更了解甚麼情況，「其實社工，包括由社會福利署統籌的社工網絡，都可以幫助到學生，或許能更自然地解決問題。」

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